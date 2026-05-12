Durante muchos años, las personas con fibromialgia escucharon frases como “no tenés nada”, “todo está en tu cabeza” o “es estrés”. Sin embargo, hoy la medicina entiende que se trata de un trastorno real, complejo y con bases neurobiológicas comprobadas.
Fibromialgia: las señales que muchas personas confunden con cansancio y podrían indicar la enfermedad
Es un síndrome de dolor crónico que afecta el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. En esta nota te explicamos cómo: reconocer sus síntomas, qué enfermedades pueden confundirse con este cuadro y por qué el diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida.
Aunque todavía existen dificultades para diagnosticarla y persisten prejuicios sobre la enfermedad, especialistas remarcan que el dolor que experimentan los pacientes es verdadero y puede impactar profundamente en la vida cotidiana.
La reumatóloga Gabriela Bortolotto (MP. 3216), en una entrevista con Viví Mejor, definió a la fibromialgia como “un síndrome de dolor crónico generalizado” vinculado a una alteración en el procesamiento del dolor dentro del sistema nervioso central. Según explicó, el cerebro funciona como si tuviera el “termostato del dolor” demasiado sensible, amplificando estímulos normales hasta convertirlos en dolorosos.
Dolor generalizado, agotamiento y “niebla mental”
Uno de los principales desafíos de la fibromialgia es que sus síntomas suelen confundirse con cansancio, estrés o incluso cuadros emocionales. Pero la especialista aclaró que el cuadro tiene características específicas y persistentes.
“El dolor es generalizado. Afecta ambos lados del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura, y también la columna vertebral. Muchos pacientes dicen literalmente: ‘me duele todo el cuerpo’”, señaló Bortolotto.
Aunque existen zonas especialmente sensibles —como hombros, rodillas, caderas o la región lumbar— el dolor no siempre aparece en el mismo lugar ni con la misma intensidad. Esa variabilidad suele dificultar aún más el diagnóstico.
Además del dolor, la médica explicó que existen tres síntomas centrales que suelen repetirse en la mayoría de los pacientes: fatiga profunda, sueño no reparador y dificultades cognitivas, conocidas popularmente como “niebla mental”.
“La fatiga no es la típica somnolencia después de un día largo. Es un agotamiento que no mejora con el descanso. Los pacientes suelen decir que se despiertan más cansados de lo que se acostaron”, detalló.
A eso se suma un sueño de mala calidad. La persona puede dormir varias horas, pero sentir que nunca logró descansar realmente. También aparecen problemas de concentración, olvidos frecuentes, dificultad para mantener la atención o sensación de mente “nublada”.
Según la especialista, esto ocurre porque en la fibromialgia existe una alteración en neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y el glutamato, sustancias que participan tanto en la percepción del dolor como en la regulación del sueño, el estado de ánimo y la energía.
También pueden presentarse otros síntomas asociados, como dolores de cabeza, migrañas, colon irritable, vejiga irritable, rigidez matutina y una sensibilidad aumentada frente a la luz, los ruidos o los cambios climáticos.
“Hoy sabemos que no es una enfermedad imaginaria ni psicológica. Existe un trastorno real de hipersensibilidad central”, remarcó la profesional.
Un diagnóstico complejo
La fibromialgia puede parecerse a muchas otras enfermedades, por eso el diagnóstico debe realizarse con criterio médico y estudios complementarios.
Bortolotto explicó que algunas patologías reumatológicas, neurológicas o endocrinológicas comparten síntomas similares y necesitan ser descartadas antes de confirmar el cuadro.
Entre ellas mencionó la artritis reumatoidea, el lupus, el hipotiroidismo, la polimialgia reumática, la esclerosis múltiple, el síndrome de fatiga crónica y algunos trastornos severos del sueño como la apnea obstructiva.
“En la artritis reumatoidea hay inflamación evidente en análisis y estudios. En el lupus aparecen anticuerpos específicos y compromiso de órganos. El hipotiroidismo se detecta fácilmente con análisis de sangre”, explicó.
Por eso insiste en que el diagnóstico no debe hacerse a partir de información aislada en internet ni por identificación con publicaciones en redes sociales.
Desde 2010 existen criterios diagnósticos elaborados por el Colegio Americano de Reumatología que permiten reconocer la enfermedad en base a los síntomas y la distribución del dolor.
La médica recomendó consultar si los síntomas persisten durante más de tres meses, especialmente cuando el dolor generalizado se acompaña de fatiga intensa, sueño no reparador y dificultades cognitivas.
“También es importante consultar cuando el reposo empeora la rigidez o cuando los analgésicos habituales no alivian el dolor”, señaló.
Estrés y trauma
Uno de los aspectos que más dudas genera entre los pacientes es la relación entre fibromialgia y situaciones emocionales traumáticas.
La especialista explicó que muchas personas con este síndrome presentan antecedentes de estrés crónico, abuso físico o psicológico, accidentes, cirugías importantes o experiencias traumáticas. Sin embargo, aclara que eso no significa que la enfermedad sea “psicológica”.
“Esos eventos pueden volver más sensible al sistema nervioso central y hacerlo hiperreactivo”, sostuvó.
Para explicarlo, utilizó una comparación sencilla: “Es como una alarma de incendios que empieza a activarse con cualquier estímulo mínimo. La alarma funciona, pero quedó demasiado sensible”.
En ese sentido, remarcó que el trauma puede actuar como un disparador, pero que una vez instaurado, el trastorno tiene una base biológica concreta y necesita tratamiento médico.
Qué hábitos ayudan a mejorar la calidad de vida
Aunque actualmente no existe una cura definitiva, la fibromialgia puede tratarse y muchas personas logran mejorar significativamente sus síntomas con un abordaje integral.
Bortolotto destacó que el tratamiento debe ser multidisciplinario e incluir médicos, fisioterapeutas, psicólogos y terapeutas ocupacionales.
Entre las estrategias cotidianas que más ayudan menciona la alimentación antiinflamatoria, evitando ultraprocesados, azúcares y grasas en exceso; el ejercicio físico suave y progresivo; y las técnicas de manejo del estrés como mindfulness, respiración o tai chi.
“Moverse sin castigarse es la clave”, resumió.
También insistió en la importancia de mantener una buena higiene del sueño: horarios regulares, menos pantallas antes de dormir y ambientes adecuados para el descanso.
Otro punto importante es aprender a dosificar las actividades diarias y reconocer los límites del cuerpo. “Alternar tareas con descansos cortos ayuda a evitar el agotamiento extremo”, explicó.
En algunos casos, además, pueden indicarse tratamientos farmacológicos específicos según cada paciente.
Para la especialista, uno de los mensajes más importantes es validar el sufrimiento de quienes conviven con esta enfermedad.
“La fibromialgia es real y hay esperanza. No es una enfermedad degenerativa ni mortal. Con acompañamiento adecuado, la mayoría de las personas puede mejorar su calidad de vida”, afirmó.
Y concluyó con una recomendación tanto para pacientes como para profesionales: “Validar al paciente es el primer tratamiento”.