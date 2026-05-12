"Me duele todo"

Fibromialgia: las señales que muchas personas confunden con cansancio y podrían indicar la enfermedad

Es un síndrome de dolor crónico que afecta el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. En esta nota te explicamos cómo: reconocer sus síntomas, qué enfermedades pueden confundirse con este cuadro y por qué el diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida.