Tres de la mañana. El teléfono en silencio. Y vos, despierta, repasando por decimoquinta vez una conversación que ocurrió hace tres días.
Muerte al drama
No estás rota.
Estás siendo humana. Pero hay algo que nadie te explicó bien.
Tu mente no quiere hacerte sufrir. Solo hace, con una eficiencia impresionante, aquello para lo que fue diseñada hace cien mil años: detectar amenazas. El problema es que el mundo cambió completamente y ella no recibió la notificación.
Somos, literalmente, descendientes de los que vieron leones donde había arbustos. Los que no los vieron no sobrevivieron para contarlo. Esa herencia nos llegó intacta: un cerebro de alerta máxima viviendo en un mundo de mensajes sin respuesta, vistos sin contestar y miradas que interpretamos mal.
Un mensaje que tarda en llegar se convierte en una historia de abandono. Un comentario neutro del jefe se transforma en la antesala de un despido. Una pequeña discusión se convierte en la prueba definitiva de que algo está irremediablemente roto.
Eso es el drama mental: la enorme distancia entre lo que está pasando y lo que tu cerebro te dice que está pasando.
Por qué pensar más no resuelve nada
Hay una trampa sofisticada en la que caemos con frecuencia: creer que analizar más equivale a resolver más. No es así. La rumiación —ese pensamiento que da vueltas sin avanzar— activa una estructura cerebral llamada amígdala, que es rápida, desconfiada y no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Una mente con la alarma encendida no decide: reacciona.
En consulta veo esto todos los días. Personas inteligentes, capaces, sensibles. Agotadas. No de hacer demasiado, sino de pensar demasiado.
La ilusión de control
Hay una pregunta que le hago seguido a mis pacientes: si pensar más resolviera los problemas, ¿ya no los tendrías? ¿Cuántas noches, cuántos domingos, cuántas horas dedicaste a repasar lo mismo? Y sin embargo, el problema sigue. Y vos, más cansada.
Pensar el futuro con la mente en estado de alarma no es planificar. Es sufrir en cámara lenta.
Lo que sí podés controlar es más pequeño de lo que tu mente cree. Pero mucho más valioso: lo que respondés, lo que mirás, a qué le prestás atención, qué repetís. Ese territorio, bien cultivado, alcanza para una vida entera.
Soltar no es resignarse
Soltar no es decir "no pasa nada" cuando sí pasó. No es perdonar a quien no pidió perdón. Soltar es entender que la energía mental es finita: cada vez que la usamos en algo, dejamos de usarla en otra cosa.
La psicología contemporánea encontró, una y otra vez, la misma evidencia: las personas más equilibradas no son las que tienen menos problemas. Son las que tienen menos relación obsesiva con sus problemas.
La paz mental no es una recompensa que llega sola. Es una decisión que se entrena. Y como toda decisión que se entrena, empieza por entender qué está pasando ahí adentro.
Si este tema resonó con vos y querés profundizar, te cuento que acabo de lanzar mi ebook digital Muerte al Drama, donde desarrollé todo esto con casos clínicos, herramientas concretas y el respaldo de la neurociencia actualizada. Lo podés encontrar en mi página web. Porque entender cómo funciona tu mente es el primer paso para dejar de ser su rehén.