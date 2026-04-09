Con dos licitaciones públicas, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, llamó a la presentación de propuestas económicas para las obras de limpieza de desagües pluviales de hasta 1,60 metros de diámetro y de 40 canales a cielo abierto de la ciudad capital.
El municipio de Santa Fe licita la limpieza de desagües y de 40 canales a cielo abierto
Son los desagües pluviales de 1,6 metros de diámetros. Con relación a los canales, se procederá al desbarre de reservorios y la extracción mecánica de residuos vegetales para el correcto escurrimiento hacia las estaciones de bombeo.
Se trata de dos actos licitatorios importantes, dada la relevancia histórica que tiene la mitigación del riesgo hídrico para la capital santafesina. En el primer caso, se licitará el mantenimiento de desagües pluviales con un presupuesto oficial de $805.110.400.
El segundo llamado apunta al mantenimiento de canales a cielo abierto por un monto de $605.861.100. Con todo, la inversión total entre ambas obras será de $1.410.971.500. La apertura de las ofertas tendrá lugar el próximo 22 de abril a las 10:00 y a las 11:00 horas, respectivamente.
Por otro lado, la inestabilidad de las condiciones climáticas en los últimos días vuelve necesario reforzar el mantenimiento de toda la red de desagües y canales.
El Gobierno local, a través de sus vías de comunicación formales, aseguró que desde el inicio de la actual gestión municipal “se realizó el saneamiento pluvial de 200 kilómetros de desobstrucción hidrocinética en conductos entubados”.
¿Qué es la desobstrucción hidrocinética? Es una técnica de limpieza de alta presión que usa agua a gran velocidad para eliminar sedimentos, basura y vegetación. Posibilita remover obstrucciones que limitan el drenaje pluvial para garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en zonas urbanas.
Con relación a los canales a cielo abierto, aseveraron que “la planificación operativa cubre los 60 kilómetros de extensión de la red con dos intervenciones anuales, lo que representa un total de 120 kilómetros de limpieza por año para garantizar secciones transversales libres de obstrucciones”.
La primera licitación
A la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales se le sumarán trabajos similares en bocas de tormenta y bocas de registro. Esto se deberá complementar con la desobstrucción mecánica hidrocinética con personal especializado.
Esta técnica, realizada con equipos de trabajo continuo, apuntará principalmente a las obstrucciones complejas producidas por raíces, acumulación de material sedimentado, restos de concreto asfáltico, pavimentos de hormigón o cualquier otro tipo de sólido.
Respecto a los equipos, estos deberán ser del tipo compacto para operaciones simultáneas de desobstrucción y aspiración del material removido. En los camiones estarán montados la bomba de alta presión, el tambor portamanguera y el depósito del material extraído. Se usarán, además, turbinas potentes.
La segunda licitación
En cuanto al mantenimiento de los canales a cielo abierto, la obra tiene por objeto lograr el saneamiento hídrico de diferentes zonas de la ciudad que presentan problemas de acumulación de agua debido a la falta de escurrimiento superficial por sedimentación o taponamiento.
También se realizarán tareas de mantenimiento preventivo para garantizar el óptimo funcionamiento de la red ante cualquier evento hídrico. Se deberá proceder a la limpieza y rectificación de estos mediante el uso de retroexcavadoras sobre orugas (tipo CAT 320) con brazos de 18 metros. Se estima limpiar 20.000 metros lineales en los canales de mayores dimensiones.
Asimismo, con retropalas de brazo extensible, se prevé mantener y desobstruir 2000 metros lineales de canales que requieran este equipo. Está previsto el desbarre de reservorios con la extracción mecánica de material vegetal, residuos y suelo «para asegurar el libre escurrimiento hacia las estaciones de bombeo».
El pliego de bases y condiciones precisa que la rectificación implica «la extracción de suelo para conseguir pendientes y niveles adecuados, restituyendo la sección original del canal sin producir cambios bruscos».
Reperfilado
Antes de iniciar las labores, se debe realizar un relevamiento técnico para determinar los lugares exactos de trabajo. Al perfilar, las pendientes deben converger hacia la traza del canal para evitar anegamientos laterales.
La disposición final de los residuos incluye la carga y el traslado del excedente en camiones volcadores. No se permitirá la permanencia de residuos en la calle tras finalizar la limpieza y se realizarán inspecciones diarias sobre el avance de los trabajos.
Finalmente, la empresa contratista debe prevenir impactos negativos como ruidos excesivos, derrames de hidrocarburos o generación de polvo. El pliego establece taxativamente que, si se extraen árboles, deben reemplazarse por dos ejemplares nuevos por cada ejemplar removido.
Los canales
Algunos de los canales que serán intervenidos son:
- -Zanjón Norte (entre Av. Peñaloza y Blas Parera).
- -Canal Roca.
- -Canal Echagüe.
- -Canal ubicado entre las calles Estado de Israel y Guanella.
- -Canal Tacca.
- -Canal Gral. López (norte y sur).
Asimismo, se incluyen los canales reservorios de las estaciones de bombeo N° 1, 2 y 3; el canal Corrientes; el de Monseñor Zaspe; el canal Zenteno; los ubicados en la zona del Parque de los Dinosaurios y el canal El Lele (en barrio Colastiné), entre otros.