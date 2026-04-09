Por $1.410 millones

El municipio de Santa Fe licita la limpieza de desagües y de 40 canales a cielo abierto

Son los desagües pluviales de 1,6 metros de diámetros. Con relación a los canales, se procederá al desbarre de reservorios y la extracción mecánica de residuos vegetales para el correcto escurrimiento hacia las estaciones de bombeo.