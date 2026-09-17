Fue de un día para el otro, cosa que por lo general no ocurre: el municipio de Santa Fe remitió al Concejo un mensaje donde solicitó -según pudo saber El Litoral- su tratamiento "urgente". Y así fue: al día siguiente, se aprobó sobre tablas, de forma exprés y casi por unanimidad: sólo hubo una abstención.
Habrá otra tasa de interés con la que el municipio de Santa Fe podrá realizar operaciones financieras
Se sustituyó un artículo del Presupuesto Municipal 2026, que apunta al financiamiento de corto plazo de la deuda interna. Se agregó la tasa mayorista TAMAR, junto a la BADLAR. La polémica política.
¿Qué pidió la administración a cargo de Juan Pablo Poletti? Modificar el artículo 39 del Presupuesto Municipal 2026, vigente y en curso, donde se estipula el tipo de tasa de interés que puede utilizarse para la instrumentación de las Letras del Tesoro, mediante el Programa de Financiamiento de Corto Plazo.
Cabe aclarar que el gobierno municipal puede, porque la ordenanza del Presupuesto actual se lo permite (en el artículo 37), emitir letras del Tesoro Municipal a corto plazo para financiar sus gastos y administrar eventuales necesidades de liquidez financiera.
Qué cambió
Antes, se tomaba como referencia de tope para este tipo de operaciones financieras la tasa Badlar corregida más 5% porcentuales, o a la Tasa Badlar más 10% porcentuales: de éstas, la que resulte mayor.
Las operaciones autorizadas son para deuda interna directa, con un plazo mínimo de amortización de 30 días desde su emisión, y máximo de 365 días (desde su emisión). El destino: "Atender necesidades de financiamiento de corto plazo en moneda nacional" (pesos).
Lo que se agregó fue la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina): más 7% porcentuales. "Dentro de este tope, podrán utilizarse otras tasas o referencias de mercado que resulten convenientes para la estructuración de cada emisión, manteniendo el principio de eficiencia y menor costo financiero total", dice el despacho sancionado.
La Tasa TAMAR es el promedio ponderado de interés de los depósitos mayoristas en pesos a 30 ó 35 días publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Se utiliza como referencia para líneas de crédito y operaciones financieras de gran volumen (mayoristas).
El argumento oficial
En los fundamentos del Mensaje -que se convirtió en ordenanza tras pasar y ser aprobado por el Concejo, la cual ya figura como promulgada en el último Boletín Electrónico Municipal, publicado recientemente-, el Ejecutivo esgrimió las razones por las cuales era necesaria esta inclusión de la Tasa TAMAR.
"No es objeto incrementar el costo del financiamiento municipal ni utilizar una tasa superior a la actualmente autorizada", dicen los fundamentos.
"Por el contrario -prosigue-, se busca otorgar mayor flexibilidad para seleccionar, en cada emisión, la referencia que mejor se adapte a las condiciones del mercado, manteniendo un límite máximo para el costo financiero de las operaciones".
La TAMAR fue desarrollada "para reflejar las tasas correspondientes a operaciones de mayor volumen, segmento particularmente relevante para las colocaciones dirigidas a inversores institucionales", aduce luego.
Según el análisis efectuado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, dicha tasa "se ha incorporado como referencia en la estructuración de instrumentos de deuda pública a tasa variable".
La modificación "no reemplaza las referencias ya previstas ni establece una nueva tasa obligatoria, sino que amplía las alternativas disponibles para estructurar las emisiones, procurando obtener en cada oportunidad las condiciones más convenientes para el municipio dentro del tope autorizado", se concluye.
Qué pasó en el recinto
Quien se abstuvo de votar el despacho finalmente sancionado fue Gastón Restagno (Patria Grande). El edil opositor puso un manto de dudas sobre la "urgencia" del tratamiento y su aprobación, y dio a conocer sus interrogantes.
"¿Por qué se propone incorporar la tasa TAMAR en este momento? ¿Y por qué es urgente? ¿Hubo alguna dificultad para conseguir financiamiento por parte del municipio bajo las condiciones que establece la ordenanza (de Presupuesto 2026)? ¿Qué tipo de problemas financieros hay en el gobierno local, si los hay?", dijo.
"La incorporación de la Tasa Mayorista TAMAR, ¿responde a que los bancos o inversores ya están ofreciendo financiamiento utilizado en esta tasa como referencia? La Municipalidad, ¿recibió algún tipo de propuesta o hizo consultas en el mercado que motiven este cambio? Queremos explicaciones", reclamó.
Desde el oficialismo
Le respondió la concejala oficialista María Beatriz Barletta. Luego de agradecer los aportes de algunos bloques, sostuvo que el Ejecutivo "ahora cuenta, como muchas provincias, con una herramienta para poder tomar un préstamo con una tasa mucho más conveniente a la que el Presupuesto actual nos encorseta".
"Necesitábamos -prosiguió- de esta pequeña y sencilla modificación técnica para que el municipio pueda tomar préstamos a una tasa más conveniente, a un costo financiero total y efectivo, por ejemplo", reiteró. La edila en sus conceptos insistió en una posible toma de deuda.
Ante esto, Restagno preguntó: "¿Qué endeudamiento se viene? No nos han explicado nada, ni siquiera la urgencia de este tratamiento. Además, desde el oficialismo se dice que habrá una tasa más conveniente, ¿más conveniente para quién? ¿Para la ciudadanía o para las entidades financieras?", volvió a plantear sus dudas.
Otra vez, habló Barletta: "Un endeudamiento se toma en el marco de una ordenanza de Presupuesto que debe tener establecidos los límites para poder tomarlo. Se hizo esta modificación para que ese endeudamiento, de necesitarse, le sea más barato al municipio y más beneficioso a los vecinos".
En el recinto de calle Salta 2943 quedó resonando esa palabra: endeudamiento...