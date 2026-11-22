Como ha contado El Litoral, el municipio remitió al Concejo de Santa Fe los proyectos de Presupuesto Municipal 2027 (Mensaje N° 22) y el de la Tributaria Anual (N° 21) para el año entrante. Estas dos normas, que deberá tratar el Legislativo, son la base económico-financiera necesaria para gobernar los destinos de la ciudad capital.
Grúa por auto en infracción, libre multa, Drei: cuánto subirían los tributos en Santa Fe durante el 2027
Se solicitó la actualización de la Ordenanza Tributaria. Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo pide autorización para volver a actualizar tasas, derechos y actuaciones administrativas -en función de la inflación- en la segunda mitad del año próximo.
En la Ordenanza Tributaria, que se actualiza todos los años, figuran todos las tasas, derechos tributos y actuaciones administrativas que deben abonar los contribuyentes de Santa Fe, tales como la TGI y el Derecho de Registro e Inspección (Drei), hasta los Derechos de Espectáculos Públicos, de Cementerio, de Publicidad y Propaganda, etcétera.
El Módulo Tributario
Hay una unidad de cálculo que se utiliza para determinar los montos de cada tributo, y es el Módulo Tributario (MT). Este elemento es clave para poder entender cómo es la proyección de incrementos que diseñó para el año que viene la administración del intendente Juan Pablo Poletti.
La fórmula es simple: cada tasa o derecho (por ejemplo, un libre multa) tiene una determinada cantidad de Módulos Tributarios. Ese monto se multiplica por el valor proyectado para el año entrante, que es de 1.161 pesos: el valor actual es de 1.000 pesos. En promedio y a nivel general, esas obligaciones tributarias se incrementarían un 16%.
Ese aumento sería para el primer semestre de 2027, ya que por segundo año consecutivo el municipio solicitó autorización para actualizar semestralmente dicho valor de acuerdo a la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, en función de la evolución de la inflación.
Cabe recordar que durante el primer semestre de este año, el valor del Módulo Tributario se fijó en 875 pesos (25% más que en la Ordenanza Tributaria de 2025); y en el segundo semestre, el Ejecutivo (con la autorización que le confirió la ordenanza sancionada por el Concejo), actualizó el monto al valor actual, 1.000 pesos: un 14,2%.
Drei
El Derecho de Registro e Inspección (Drei) es el tributo que deben abonar los contribuyentes de cualquier actividad económica y productiva en esta capital. Además, es uno de los principales recursos genuinos que van a la recaudación municipal.
En el proyecto de ordenanza Tributaria no se tocan las alícuotas, aunque sí se actualizan los montos mínimos generales, y los montos especiales.
En este sentido, farmacias, actividades comerciales minoristas, industrias dedicadas a la fabricación, elaboración o transformación de frutos, productos, materias primas o insumos -entre otras actividades onerosas- pasarían a abonar por Drei (monto mínimo general) de 12.000 pesos a 13.932 pesos: 16% de suba.
Los locales de comercialización minorista de productos comestibles y/o bebidas, y/o artículos de bazar, y/o artículos del hogar y/o indumentaria y los establecimientos de servicios de esparcimiento, pasarían a abonar por monto mínimo de Drei de 87.000 pesos a 101.007 pesos: 16,1% de incremento.
Se proyecta similar actualización porcentual para playas de estacionamiento, locales en los que se desarrolle actividad bailable (dependiendo de metros cuadrados que tengan), alquiler y explotación de inmuebles para fiestas infantiles.
Las empresas de construcción de obras públicas y/o privadas, por caso, pasarán a abonar de mínimo de Drei 41.000 pesos (actuales) a 47.601 pesos.
Quienes más tributan son las apuestas y/o juegos de azar efectuados a través de plataformas digitales, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización; bancos y empresas sometidas al régimen de entidades financieras no bancarias, y casinos y bingos.
Estas unidades de negocios pasarán a abonar 5.765.000 pesos (en la actualidad) a 6.693.165 pesos, siempre hablando de importes mínimos en concepto de Drei. Por otro lado, se proyecta una quita de los mínimos en algunas de las categorías de la sección hoteles, algo que había anunciado el intendente Poletti.
Con relación al Derecho de Cementerio, por cadáveres, restos o cenizas destinados a sepulturas en tierra o nichos municipales (en la Necrópolis local) se pasaría a tributar de 4.800 pesos a 5.572 pesos: 16% más.
Grúa, estadía, patente
Solicitar un libre multa, libre deuda, constancias fiscales y certificados fiscales, pasaría a costar 8.800 (en la actualidad) hasta 10.216 pesos: 16% de incremento en el primer semestre de 2027.
Con relación al derecho de grúa, por el servicio de remoción de vehículos en infracción los propietarios de motos, motonetas, motocicletas o vehículos similares pasaría a costar de 30.000 pesos actuales a 34.830 pesos. Y los de automóviles, de 60.000 pesos a 69.660 pesos: 16% de incremento.
El Derecho de Estadía que se cobra cuando un vehículo es retenido y llevado al Corralón Municipal (es decir, el alojamiento hasta que se paga la multa y es retirado) pasaría a valer, para motos, 4.644 pesos hasta siete días, cada día: una semana costaría 32.508 pesos. Y para autos, 13.932 pesos hasta siete días, cada día: 97.524 pesos.
Y por el Impuesto de Patente Única sobre Vehículos (mínimo para abonar por cada trámite), los titulares de vehículos automotores pasarían a abonar de 9.200 pesos hasta 11.145 pesos, para titulares de automóviles. Y para los titulares de motos, el monto pasa a ser de 3.200 pesos a 3.715 pesos.