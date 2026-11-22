Primer semestre

Grúa por auto en infracción, libre multa, Drei: cuánto subirían los tributos en Santa Fe durante el 2027

Se solicitó la actualización de la Ordenanza Tributaria. Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo pide autorización para volver a actualizar tasas, derechos y actuaciones administrativas -en función de la inflación- en la segunda mitad del año próximo.