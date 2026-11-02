El Gobierno nacional amplió los bloques de electricidad que pueden recibir subsidios por altas temperaturas e incluyó a diez departamentos santafesinos en el esquema conocido como “Zona Cálida”, una decisión que llega después de la negociación política para reducir el régimen de Zona Fría sobre el gas.
Nación oficializó la "Zona Cálida" e incluyó a Santa Fe en los subsidios eléctricos
La ampliación para 15 provincias se oficializó después de las negociaciones con gobernadores que facilitaron la reforma de Zona Fría. En diez departamentos santafesinos, el consumo potencialmente bonificable entre noviembre y abril aumentará hasta 42,9%. No se informó su costo fiscal.
La Resolución 300/2026, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, establece hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales bonificables entre noviembre y abril en las regiones “muy cálidas” y 300 kWh en las “cálidas”, que se elevan a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero. Según la dependencia nacional, la modificación responde a “la mayor demanda de refrigeración” de los hogares y a presentaciones provinciales respaldadas por información de Cammesa.
La medida concreta el compromiso que el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, negociaron con gobernadores para conseguir apoyos a la reforma de Zona Fría. Aquella iniciativa, que restringió territorialmente los subsidios al gas, había obtenido media sanción en Diputados en mayo y se convirtió en ley el 24 de septiembre, después de negociaciones que incluyeron la ampliación de la asistencia eléctrica por los meses de calor.
Santa Fe tuvo una posición mayoritariamente contraria en el Congreso. En Diputados, ocho legisladores de La Libertad Avanza votaron a favor de la reducción de Zona Fría, nueve representantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas se pronunciaron en contra y dos estuvieron ausentes. En el Senado, los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto rechazaron la ley, mientras Marcelo Lewandowski abandonó el recinto junto a su bloque antes de la votación.
Los mecanismos, sin embargo, son diferentes. Zona Fría conserva un fondo financiado mediante un recargo sobre el gas, mientras que el beneficio por calor no crea un fondo propio: amplía los consumos bonificables dentro del régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuya asistencia al precio mayorista se sostiene con recursos estatales. La Resolución 300 no cuantifica el costo fiscal adicional ni establece una fuente específica de financiamiento, aunque la reducción del gasto fue uno de los argumentos oficiales para restringir Zona Fría.
Hasta 42,9% más durante seis meses
La comparación entre los topes establecidos en enero y los nuevos parámetros muestra que la ampliación se concentra en noviembre, marzo y abril, meses hasta ahora sujetos al límite general de 150 kWh.
En las zonas muy cálidas, el esquema anterior permitía subsidiar hasta 550 kWh mensuales durante diciembre, enero y febrero y 150 kWh en los otros tres meses. El nuevo anexo establece 500 kWh para cada uno de los seis meses. Así, el bloque acumulado pasa de 2.100 a 3.000 kWh por hogar, 900 kWh adicionales, equivalentes a un incremento del 42,9%.
Hay una particularidad: durante los tres meses centrales del verano, el tope de las zonas muy cálidas se reduce de 550 a 500 kWh. La mayor cobertura estacional surge de la extensión del beneficio a noviembre, marzo y abril.
En las zonas cálidas se mantienen los 370 kWh de diciembre a febrero, mientras que los límites de noviembre, marzo y abril pasan de 150 a 300 kWh. El máximo acumulado llega así a 2.010 kWh, frente a los 1.560 anteriores, un aumento del 28,8%.
La Secretaría de Energía sostiene que los nuevos parámetros buscan reflejar “las necesidades indispensables de consumo de los hogares” según las condiciones climáticas. Los porcentajes calculados representan mayor volumen potencialmente subsidiable, no un incremento equivalente del descuento sobre las facturas ni del consumo efectivo de los usuarios.
Santa Fe y otras 14 provincias
En Santa Fe, los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado integran la zona “muy cálida” y tendrán hasta 500 kWh mensuales bonificables entre noviembre y abril.
La Capital, Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias corresponden a la categoría “cálida”. Allí el bloque será de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril y de 370 kWh entre diciembre y febrero. Los nueve departamentos restantes de la provincia permanecen en la categoría general.
Según la Secretaría de Energía, la medida comprende a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y San Luis. No se informó cuántos corresponden a Santa Fe ni cuántos reúnen los requisitos socioeconómicos para recibir la asistencia.
En Entre Ríos, el organismo regulador provincial había reconocido como cálidos a 13 de sus 17 departamentos. Misiones, clasificada como muy cálida, estimó que la ampliación podría alcanzar a alrededor del 70% de las familias. Su gobernador, Hugo Passalacqua, argumentó que la provincia carece de acceso a la red de gas natural y que esa dependencia de la electricidad requiere un tratamiento diferencial.
Un esquema flexible
El Decreto 943/2025 unificó los subsidios nacionales mediante el SEF y la Resolución 13 de enero estableció bloques eléctricos diferenciales por condiciones climáticas, concentrados principalmente en los meses de verano.
Durante septiembre y octubre, Energía modificó excepcionalmente los límites y prorrogó bonificaciones mayores a las originalmente previstas, como reconstruyó El Litoral. La Resolución 300 extendió ahora los bloques diferenciales a otros meses de la temporada cálida.
El viernes se agregó otra modificación: mediante la Resolución 304/2026, Energía elevó a 200 kWh el bloque de noviembre para la categoría “Resto” y mantuvo para los beneficiarios del SEF una bonificación eléctrica general del 50% más otra extraordinaria del 25%, ambas sobre el componente mayorista y dentro de los límites correspondientes.
La norma justificó la continuidad de la asistencia por la necesidad de “evitar variaciones abruptas en los montos de facturación”. Esa bonificación acumulada del 75% no corresponde al total de la boleta, que también incorpora transporte, distribución e impuestos.
Reclamo con antecedentes
El reconocimiento de mayores consumos eléctricos durante los meses de calor antecede a las recientes negociaciones. En una entrevista con El Litoral en 2021, la entonces senadora Alejandra Sacnun había recordado una iniciativa conjunta con Edgardo Kueider para “incorporar a las zonas cálidas”, con especial atención a La Capital y los departamentos del norte santafesino.
En 2022, una modificación sobre el régimen de subsidios segmentados también reconoció bloques extraordinarios de hasta 650 kWh para determinados usuarios de ingresos medios de once provincias norteñas, entre las que Santa Fe no figuraba. Aquella asistencia tenía condiciones distintas de las que rigen actualmente.
La nueva Resolución 300 invoca “criterios objetivos y parámetros bien fundados”, sustentados en la clasificación bioambiental IRAM y en información técnica de Cammesa. Sin embargo, no incorpora estimaciones sobre el volumen adicional de subsidios nacionales, la cantidad de hogares santafesinos beneficiarios ni el impacto monetario que tendrá sobre sus facturas.