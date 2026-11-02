Ampliación en la luz tras recortes al gas

Nación oficializó la "Zona Cálida" e incluyó a Santa Fe en los subsidios eléctricos

La ampliación para 15 provincias se oficializó después de las negociaciones con gobernadores que facilitaron la reforma de Zona Fría. En diez departamentos santafesinos, el consumo potencialmente bonificable entre noviembre y abril aumentará hasta 42,9%. No se informó su costo fiscal.