Tragedia vial

Choque fatal en México: un tren embistió a un autobús y murieron al menos ocho personas

Ocurrió este lunes por la mañana en la carretera Atlacomulco–Maravatío, en el Estado de México. El impacto dejó ocho muertos y más de 40 heridos. Varias personas quedaron atrapadas en la unidad de doble piso.