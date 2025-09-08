#HOY:

Choque fatal en México: un tren embistió a un autobús y murieron al menos ocho personas

Ocurrió este lunes por la mañana en la carretera Atlacomulco–Maravatío, en el Estado de México. El impacto dejó ocho muertos y más de 40 heridos. Varias personas quedaron atrapadas en la unidad de doble piso.

Los equipos de rescate trabajaron varias horas en la zona del accidente en Atlacomulco. Foto: Reuters
El Estado de México vivió una tragedia en la mañana de este lunes cuando un tren de carga impactó contra un autobús de pasajeros de dos pisos en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío. El saldo provisorio es de ocho personas muertas y al menos 45 heridas.

El accidente se registró en la zona industrial de Atlacomulco. El autobús de la línea Herradura de Plata fue embestido por el ferrocarril, lo que provocó escenas de desesperación entre los pasajeros. Videos difundidos en redes sociales muestran a sobrevivientes intentando salir por el techo del vehículo, mientras otros yacían en el suelo.

El autobús de doble piso quedó atravesado en la vía tras el impacto del tren de carga. Foto: Reuters

Rescate y asistencia

Protección Civil estatal informó que las víctimas fueron asistidas por equipos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco. En el operativo trabajaron la Cruz Roja, el SUEM, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense y fuerzas municipales de Jocotitlán y San Felipe del Progreso. La magnitud del siniestro obligó a cortar el tránsito en la zona.

Decenas de heridos fueron trasladados al Hospital General de Atlacomulco para su atención. Foto: Reuters

Investigación en marcha

La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación para determinar responsabilidades y las causas del siniestro. Mientras tanto, autoridades locales confirmaron que continuarán las tareas de rescate y asistencia hasta despejar por completo el lugar del accidente.

La tragedia en Atlacomulco expone nuevamente la vulnerabilidad del transporte público en la región, donde los controles de seguridad y señalización en pasos ferroviarios siguen siendo cuestionados.

