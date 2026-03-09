"Argentina Week" en EE. UU.

Milei en Nueva York: "Soy el presidente más sionista del mundo y vamos a ganar"

Ante un auditorio colmado en la Universidad Yeshiva, el mandatario ratificó su alineamiento estratégico con Israel en plena escalada bélica. Por la noche, asistirá a una exclusiva gala benéfica donde las entradas para los sectores de mayor jerarquía alcanzan los 500.000 dólares.