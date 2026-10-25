Desde principios del presente mes se viene desarrollando en la histórica Escuela de Diseño y Artes Visuales del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco (EDAV) un ciclo de encuentros con artistas, el que fue organizado y coordinado por docentes de la casa.
Ciclo de encuentros con artistas
Se trata de charlas que se fueron desarrollando durante el presente mes en la Escuela de Diseño y Artes Visuales del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco.
La primera cita tuvo lugar el martes 6 de octubre, bajo el título "Prácticas situadas. Experiencias de restauración escultórica". Estuvo a cargo del profesor Gabriel Domínguez, docente de la asignatura "Producción en el espacio. Escultura I".
Domínguez brindó una charla sobre el trabajo colaborativo realizado para la restauración de cuatro esculturas emplazadas en la vecina ciudad de Paraná, gracias a la articulación interinstitucional entre la carrera de Tecnicatura en Escultura de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la municipalidad de la capital entrerriana.
Luego, el 15 de octubre, el artista santafesino Marcelo Alarcón montó en el tercer piso del ex Molino Marconetti una muestra con sus cuadros. En dicho marco se desarrolló un diálogo con estudiantes y docentes en torno a su trayectoria y a dos corrientes que, desde un punto de vista crítico, confluyen en su discurso pictórico: el arte ingenuo y el revisionismo histórico.
La actividad, organizada por el "Seminario alternativo del arte" y el "Proyecto de producción: Taller experimental y de especialización", estuvo coordinada por el licenciado Diego E. Suárez, con la colaboración de las estudiantes Paulina Olivera y Valentina Romano.
El tercer y último encuentro estaba previsto justamente para este lunes, 26 de octubre, en el horario de 11 a 15. En esta oportunidad, la EDAV iba a recibir la visita de las pintoras Carla Forte (Buenos Aires) y Candela Pietropaolo (Reconquista), ambas becarias, quienes desarrollan actualmente sus experiencias en la residencia para artistas Curadora, en San José del Rincón.
La coordinación estaba a cargo de la profesora Cintia Clara Romero, como responsable del "Proyecto de producción: Taller experimental y de especialización". La articulación entre Curadora y la EDAV comenzó en 2014.
Desde ese año, decenas de artistas que pasaron por la residencia brindaron charlas, talleres y seminarios a estudiantes de las carreras de Profesorado y Tecnicatura en Artes Visuales con el objetivo de acercarles experiencias en primera persona de trabajadores del campo artístico.
Acerca de los artistas
Marcelo Alarcón (Santa Fe, 1977) es artista autodidacta. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Nº 19 Juan de Garay y cursó parte de su formación secundaria en la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani, finalizando en la EETP Nº 601 Leandro N. Alem.
En 2020, durante la pandemia, presentó su primera obra, titulada "Matar al tigre", en el Salón Primavera de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos. Desde entonces ha consolidado una producción pictórica centrada en la historia y la memoria.
Entre otras distinciones, Marcelo ha recibido el Premio Artista Novel (2020), el Premio Dante Alighieri (2021), el Premio del Concejo Deliberante de Santa Fe (2022) y el Premio Salón Litoral (2023), entre otros. Ha realizado muestras en Santa Fe, Recreo, Santo Tomé, San Justo y Buenos Aires.
Por su parte, Carla Forte (Buenos Aires, 1989), es licenciada en Artes Visuales de la UNA. Actualmente integra el Programa AxA de Fundación El Mirador y fue seleccionada para la Beca Constelaciones de Red Quincho. Realizó la Residencia European Artistic Program RARO en Barcelona y París.
Carla expuso en galerías de Buenos Aires como Pasaje 17 (2026), Cecilia Caballero, Pólvora y Gachi Prieto (2025), así como en el Centro Cultural España Rosario (2025) y el Espacio Cruce Contemporáneo de Madrid (2024).
Además, fue seleccionada en el 69° Salón Manuel Belgrano y en la Tercera Bienal de Dibujo del Museo Franklin Rawson de San Juan (2025), además de recibir la Mención Estímulo en el Premio BANCOR (2022). Es residente en Curadora gracias a una Beca Constelaciones del Programa de becas de residencia de la Red Quincho para artistas argentinos y españoles.
Finalmente, Candela Pietropaolo (Reconquista, 1987) está formada en Bellas Artes con especialidad en pintura en la Universidad Nacional de Rosario. Su práctica se despliega en torno a la observación y estudio del Río Paraná y el paisaje del litoral santafesino.
Paralelamente, investiga y desarrolla proyectos curatoriales con fuerte vínculo con su comunidad. Participa en programas de formación como el "Taller de análisis y acompañamiento de proyectos artísticos" de Curadora (San José del Rincón) y el Taller Compartido en Crudo Arte Contemporáneo (Rosario). Realiza clínica de obra con Silvia Gurfein, Verónica Gómez, Georgina Ricci y Pauline Fondevila.
Además, Candela participa de exposiciones individuales y colectivas como el 112° Salón Nacional de Artes Visuales del Palais de Glace (CABA, 2025). Actualmente, es becaria del programa de becas de residencia de Curadora para artistas de la región que hayan transitado alguna de las ediciones del "Taller de análisis, producción y acompañamiento de proyectos artísticos" (2014-2025).