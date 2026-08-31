Con el esfuerzo de todos...

El terraplén

La comunidad se unió para construir un terraplén que protegiera sus hogares de las inundaciones. El esfuerzo compartido se convirtió en una epopeya local de solidaridad y trabajo conjunto, desafiando el escepticismo inicial de algunos vecinos. Al final, el terraplén resistió las lluvias y la celebración fue un símbolo de triunfo colectivo.