Reflexiones desde una perspectivas

La familia como cimiento ontológico de la educación

La escuela no puede suplir el rol afectivo y ético de la familia, destacando la importancia de un hogar que fomente la reflexión y el aprendizaje integral. La educación comienza en casa, donde el amor incondicional y la transmisión de valores culturales son claves para el desarrollo emocional y social del niño.