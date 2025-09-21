Vialidad Nacional deberá tomar medidas urgentes para reparar la ruta 11 en Santa Fe
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario emplazó a la DNV en tres días a tres meses para que mejoren las condiciones. El fallo ratifica la vigencia del amparo por la grave crisis vial entre Santa Fe y San Justo.
La justicia emplazó desde 3 días a 3 meses para que realicen las obras.
El fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, se dictó en el marco del amparo (Ley 16.986), iniciado por el diputado provincial José Manuel Corral, quien denunció el estado alarmante e intransitable, entre las ciudades de Santa Fe y San Justo.
El juez Alurralde constató personalmente los baches en la R11. Foto: Archivo
A través de una acción de amparo, solicitó una medida cautelar urgente ante el “peligro grave y concreto” para la integridad física de los miles de usuarios que transitan a diario los más de 110 kilómetros del corredor vial, que incluye zonas urbanizadas como Recreo, Gobernador Candioti, Nelson, Llambi Campbell y Videla.
La resolución fue firmada por los jueces Elida Isabel Vidal, Aníbal Pineda y Silvina Andalaf Casiello, quienes ratificaron la resolución del 27 de junio pasado emitida por el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo del Dr. Aldo Mario Alurralde, y rechazaron todos los planteos apelatorios formulados por la Dirección Nacional de Vialidad.
Medidas ordenadas
El fallo ordena a la DNV llevar adelante, en plazos que van desde los tres días a los tres meses, las siguientes acciones:
La DNV deberá llevar a cabo una serie de tareas urgentes en la zona. Foto: Archivo
1) Presentar un plan de tareas que incluya bacheo, limpieza de banquinas, acondicionamiento de desagües y colocación de luminarias.
2) Realizar tareas de reparación mínima en los sectores más críticos identificados en dicho plan, dentro de los tres meses posteriores a la notificación del fallo.
3) Colocar señalización preventiva en las zonas de emergencia vial, particularmente en los tramos más deteriorados, en un plazo no mayor a tres días.
El mal estado de la calzada aumenta el riesgo de accidentes. Foto: Archivo
4) Implementar desvíos o restricciones parciales del tránsito en sectores de riesgo extremo, también en tres días.
5) Informar periódicamente sobre el estado de avance de las obras de iluminación.
6) Desarrollar una campaña informativa destinada a prevenir accidentes y advertir a los usuarios y vecinos sobre los riesgos existentes.
La medida se encuentra amparada en la Ley 16.986 de Amparo y es de cumplimiento inmediato, aunque puede ser revisada si surgen nuevos elementos de prueba.
Responsabilidad estatal
En el voto principal, redactado por la jueza Elida Vidal, se afirma que la decisión apelada cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la ley para este tipo de medidas cautelares: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.
“La no realización de las obras reclamadas constituye un grave peligro a la vida, la salud, la seguridad y el bienestar general, derechos reconocidos constitucionalmente”, sostuvo Vidal, citando jurisprudencia de la Corte.
El recurso de amparo fue instado por el diputado santafesino, José Corral. Foto: Archivo
La magistrada destacó que las pruebas aportadas por el actor –que incluyeron noticias periodísticas, proyectos legislativos, una constatación notarial con fotografías, e incluso informes de la propia DNV– acreditan prima facie el mal estado de la ruta.
En ese sentido, la Cámara remarcó que incluso la propia Dirección de Vialidad reconoció en un informe técnico que la calzada sufre “filtraciones, agua debajo y circulación constante de tránsito pesado, lo que provoca que la calzada se quiebre y se generen nuevos baches de forma continua”.
No obstante, el tribunal rechazó cada uno de estos argumentos.
Sobre el supuesto “adelanto de jurisdicción”, el fallo recordó que este tipo de medidas, aún cuando impliquen cierto grado de decisión sobre el fondo, están permitidas cuando existe un riesgo grave para derechos fundamentales. Se citó el precedente "Camacho Acosta" de la Corte Suprema, que admite medidas innovativas en contextos urgentes.
En cuanto a los contratos de mantenimiento e iluminación, los jueces consideraron que ello no libera a la DNV de su deber de supervisión y cumplimiento, por ser el organismo responsable del tramo.
“La existencia de convenios no le resta responsabilidad al ente nacional, que debe velar por la totalidad de la obra encomendada”, sostuvo Vidal en su voto.
Constatación notarial
Uno de los elementos más contundentes fue la constatación notarial del 9 de junio de 2025, que incluyó un relevamiento visual del estado de la calzada en los tramos Nelson–Llambi Campbell y Candioti–Iriondo. Según el escribano, se verificaron a simple vista:
Grietas, surcos e irregularidades profundas en la calzada.
Banquinas sin mantenimiento, con pastizales altos y desniveles.
Señalización horizontal borrada o ausente, lo que genera confusión a los conductores.
Vehículos detenidos parcialmente sobre la calzada, obligando a otros a invadir el carril contrario.
Esta descripción fue avalada por noticias de medios locales, reclamos legislativos y hasta una resolución de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que convocó a una audiencia pública para tratar la situación de la Ruta 11.
Juicio en trámite
Si bien el fallo confirma la medida cautelar, el juicio principal por el amparo sigue en trámite. La Cámara recordó que las medidas cautelares no causan estado ni son definitivas, y pueden modificarse si se presentan nuevos elementos de prueba.
Obreros de Vialidad Nacional realizan tareas de mantenimiento en ruta 11. Foto: Prensa DNV
Sin embargo, esta decisión representa un fuerte llamado de atención al Estado Nacional sobre el estado de la infraestructura vial y marca un antecedente relevante en el uso de la justicia para exigir condiciones mínimas de seguridad en rutas nacionales.
“Se trata de evitar perjuicios que podrían tornarse de muy difícil o imposible reparación si el magistrado no actúa con prontitud”, afirmó el tribunal.
Ruta clave en estado crítico
La Ruta Nacional Nº 11 es una de las arterias más importantes del centro-norte santafesino.
Atraviesa zonas pobladas y funciona como corredor para el transporte de cargas, vehículos particulares y servicios interurbanos. Su deterioro ha sido objeto de reclamos reiterados en los últimos años por parte de vecinos, intendentes, legisladores y usuarios frecuentes.
La falta de inversión sostenida, el avance del tránsito pesado y las condiciones climáticas extremas han contribuido a una crisis de infraestructura vial en varios sectores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.