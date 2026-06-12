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Diputados pidió una reunión con la Corte por el proyecto del Colegio de Jueces Penales

La nota fue remitida por la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene el expediente a examen. La invitación es anterior a la presentación del Colegio de Magistrados y Funcionarios ante la presidencia de Diputados.