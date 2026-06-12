La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a la reunión para el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo que propone la reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.
Diputados pidió una reunión con la Corte por el proyecto del Colegio de Jueces Penales
La nota fue remitida por la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene el expediente a examen. La invitación es anterior a la presentación del Colegio de Magistrados y Funcionarios ante la presidencia de Diputados.
Este proyecto intenta la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en revisión, integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, con independencia de asiento territorial; la asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial; fortalece el rol de esta Oficina como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos y; conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión de la política carcelaria y la ejecución penal.
El 1 de junio, la Cámara de Diputados le envió una nota al titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, a solicitud de la titular de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, invitando a la Corte a la reunión y -de ser necesario- que la invitación se extienda a los representantes de los Colegios de Jueces Penales. Precisamente los cinco presidentes de estos colegios se han pronunciado en forma crítica sobre este mensaje del Poder Ejecutivo.
Día y hora pendientes
La Corte recibió -a pedido de los jueces- a los titulares de los cinco colegios y estos no pudieron acordar una respuesta por escrito y cada circunscripción elaboró una propia aunque con contenidos muy parecidos y críticos con la iniciativa.
El lunes de esta semana fue el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial quien elevó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, con cuestionamientos al proyecto y sugiriendo la convocatoria urgente a un espacio de diálogo interpoderes e interinstitucional para discutir el tema.
La Corte trasladó a este viernes el acuerdo semanal y podría analizar la respuesta al planteo de la Cámara de Diputados. En principio, según pudo saber El Litoral, en el máximo tribunal, hay miradas críticas al proyecto del Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados, a instancias del radical José Corral, pidió y votó un tratamiento preferencial para el jueves venidero al mensaje del Poder Ejecutivo que fue girado hace un mes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
"Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen, los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían", dice la nota de Diputados ingresada a la Corte habilitando la flexibilización horaria.
En ámbitos tribunalicios no se descartó la posibilidad de invitar a los legisladores al Palacio de Justicia, pero el tema no había sido analizado por el pleno de ministros. Algún magistrado incluso sugirió la posibilidad de que tras la reunión se haga una recorrida al edificio anexo de Tribunales que será inaugurado el 30 del corriente.
En principio, el mensaje del Ejecutivo tiene críticas ya expresadas por jueces y el propio Colegio y de allí la expectativa por el comportamiento de la Corte, tribunal que en última instancia, deberá determinar sobre la constitucionalidad o no de esta u otras reformas.
El proyecto
El proyecto del Ejecutivo contiene 24 artículos y en el último determina que la entrada en vigencia de los cambios se producirán a los 90 días de sancionada la norma.
En los considerandos del mensaje del Ejecutivo se señala que "el proyecto preserva la coherencia normativa con el Código Procesal Penal, evitando superposiciones y reservando a dicho cuerpo normativo la regulación de los aspectos estrictamente procedimentales, en particular en lo relativo al régimen de audiencias y recursos".
Aclara además que "la reforma propuesta se inscribe en una política pública orientada a modernizar la administración de justicia, mejorar el acceso al sistema y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, mediante un diseño organizativo que combine eficiencia, transparencia y respeto por las garantías constitucionales".
Fechas
* 7 de mayo: El Poder Ejecutivo envía a Diputados el mensaje N° 58928 con la reforma a diversos artículos de la Ley ° 13.308.
* 12 de mayo: Diputados da ingreso formal al proyecto y lo gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
* 26 de mayo: La Corte recibe a los cinco presidentes de las cámaras penales, a pedido de los jueces para analizar el proyecto del Ejecutivo.
* 1 de junio: Nota de la Cámara de Diputados a la Corte Suprema de Justicia pidiendo una reunión para conocer la opinión sobre el tema.
* 8 de junio: Nota del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a la presidencia de Diputados con críticas al proyecto.