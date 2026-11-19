En Nelson

Detuvieron a un hombre investigado por amenazas y delitos sexuales contra tres menores

La Policía de Investigaciones realizó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle 25 de Mayo al 1100 y secuestró una computadora y dos teléfonos celulares. El procedimiento se enmarca en una causa que también contempla presuntas amenazas y coacción. La medida fue ordenada por la fiscal Vivian Galeano.