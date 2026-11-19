Un procedimiento de la Policía de Investigaciones permitió detener a un hombre mayor de edad en la localidad de Nelson, departamento La Capital. La causa se inició a partir de una denuncia que involucra presuntos hechos contra la integridad sexual de tres menores.
Detuvieron a un hombre investigado por amenazas y delitos sexuales contra tres menores
La Policía de Investigaciones realizó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle 25 de Mayo al 1100 y secuestró una computadora y dos teléfonos celulares. El procedimiento se enmarca en una causa que también contempla presuntas amenazas y coacción. La medida fue ordenada por la fiscal Vivian Galeano.
Durante un allanamiento fueron secuestrados una computadora y dos teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la investigación.
La investigación avanzó el miércoles con un procedimiento policial que terminó con la detención de un hombre señalado como presunto autor de una serie de hechos de gravedad.
El operativo se concretó en la localidad de Nelson, donde efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en una vivienda en busca de elementos que permitieran profundizar una causa por amenazas, coacción y presuntos delitos contra la integridad sexual de menores.
El expediente tuvo su origen en una denuncia que puso bajo la lupa una serie de situaciones de índole sexual que tendrían como víctimas a tres menores de edad.
A partir de esa presentación, los investigadores comenzaron a reunir información y solicitaron las medidas necesarias para avanzar sobre el domicilio vinculado con el sospechoso.
Secuestro de dispositivos electrónicos
La medida se llevó adelante en una propiedad ubicada en calle 25 de Mayo al 1100, de Nelson. La requisa domiciliaria contó con la autorización de la moradora y estuvo a cargo de personal de la PDI, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.
Durante la inspección, los agentes secuestraron una computadora de escritorio (CPU) y dos teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales, dado que podrían contener información relevante para reconstruir las circunstancias de los hechos denunciados.
La investigación contempla presuntas amenazas y maniobras de coacción, además de las conductas denunciadas contra la integridad sexual de tres menores.
Quedó detenido
Como resultado del procedimiento, y por disposición de la fiscal interviniente, doctora Vivian Galeano, se concretó la detención del hombre identificado por sus iniciales como A. D. M.
El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, donde quedó alojado mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.
Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder a partir de los elementos reunidos.