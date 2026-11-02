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Dolor y estupor en la comunidad docente de Santa Fe tras el femicidio ocurrido en barrio Sur

María Itatí Yossen se desempeñaba como vicedirectora de la escuela especial 2009 Bernardo de Monteagudo. Había titularizado el 23 de febrero. Se cree que murió asfixiada. Por su parte una vecina de barrio Sur dijo que el hombre señalado como presunto autor del crimen era un rostro habitual en la cuadra: solía pasar cada mañana por los comercios para comprar pan y, según la mujer, nunca había protagonizado situaciones que despertaran preocupación.