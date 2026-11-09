Hidratación y bienestar

¿Cómo saber si estás tomando suficiente agua durante el día? Las señales que da tu cuerpo

La sed, la frecuencia con la que vas al baño y el color de la orina pueden aportar pistas sobre tu nivel de hidratación. Sin embargo, no existe una cantidad de agua igual para todas las personas: las necesidades cambian según la edad, la actividad física, la alimentación y la temperatura.