Tomar agua es una de esas recomendaciones que se repiten a diario, pero no siempre resulta sencillo saber si estamos incorporando la cantidad que el organismo necesita.
¿Cómo saber si estás tomando suficiente agua durante el día? Las señales que da tu cuerpo
La sed, la frecuencia con la que vas al baño y el color de la orina pueden aportar pistas sobre tu nivel de hidratación. Sin embargo, no existe una cantidad de agua igual para todas las personas: las necesidades cambian según la edad, la actividad física, la alimentación y la temperatura.
Algunas personas esperan a sentir sed para beber; otras intentan cumplir con una cifra fija de vasos o litros, aunque no tengan en cuenta cuánto se mueven, qué comen o cómo está el clima.
El cuerpo tiene mecanismos para regular el equilibrio de líquidos y también ofrece algunas señales que ayudan a reconocer cuándo hace falta prestar más atención a la hidratación.
La sed, la apariencia de la orina y la frecuencia de las visitas al baño son indicadores cotidianos que pueden orientar, aunque ninguno permite establecer por sí solo un diagnóstico.
La evidencia científica también advierte que no hay una única cantidad diaria que garantice una hidratación adecuada para todos. Por eso, más que seguir una regla rígida, conviene observar las señales del organismo y considerar las circunstancias de cada jornada.
El color de la orina: una pista que conviene observar
Una de las formas más sencillas de tener una referencia sobre la hidratación es prestar atención al color de la orina. En términos generales, un tono amarillo claro puede ser compatible con una ingesta adecuada de líquidos, mientras que una orina más oscura y concentrada puede indicar que el organismo está conservando agua.
Esto ocurre porque los riñones regulan la cantidad de agua que eliminan. Cuando el cuerpo necesita retener líquidos, la orina tiende a concentrarse y su color puede volverse más intenso.
Sin embargo, este indicador tiene limitaciones. El Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Estados Unidos advierte que no existe una relación exacta entre el color de la orina y el nivel de hidratación. Algunos alimentos, medicamentos y suplementos vitamínicos también pueden modificar su apariencia.
Por eso, no es conveniente sacar conclusiones a partir de una sola visita al baño. Lo más útil es observar los cambios a lo largo del día y relacionarlos con otras señales, como la sed y la frecuencia urinaria.
¿Cada cuánto deberías ir al baño?
La frecuencia con la que una persona orina también puede aportar información sobre su consumo de líquidos. Si durante el día pasan muchas horas sin necesidad de ir al baño y, además, la orina es escasa y oscura, puede ser una señal de que la ingesta de agua no está alcanzando para compensar las pérdidas.
Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition en 2020 analizó la relación entre la frecuencia urinaria, la sensación de sed y el estado de hidratación en 32 adultos jóvenes sanos. Los investigadores encontraron que orinar seis veces o menos en 24 horas y experimentar una sensación de sed leve de manera sostenida podían asociarse con una hidratación subóptima.
Los autores aclararon que esos resultados surgieron de una muestra pequeña y no establecen una regla universal para todas las personas. La frecuencia urinaria puede variar por diferentes motivos, entre ellos el consumo de bebidas, la alimentación, la actividad física y ciertas condiciones de salud.
En consecuencia, no se trata de contar cada visita al baño como si existiera un número obligatorio, sino de reconocer cambios persistentes en los hábitos habituales.
La sed y otros síntomas que pueden advertir una falta de líquidos
La sed es uno de los mecanismos que utiliza el organismo para señalar que necesita agua. Si aparece de manera ocasional, es una respuesta normal. En cambio, pasar gran parte del día con sed puede ser una señal para revisar cuánto se está bebiendo y si las pérdidas de líquidos aumentaron.
La deshidratación también puede manifestarse con otros síntomas. Entre ellos se encuentran:
Boca y lengua secas.
Dolor de cabeza.
Sensación de cansancio o debilidad.
Orina más oscura y en menor cantidad.
Mareos o sensación de aturdimiento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), cuando la deshidratación se vuelve grave puede provocar confusión, desmayos, incapacidad para orinar y aceleración de los latidos del corazón o de la respiración. Esos signos requieren atención médica.
También es importante considerar el contexto. El calor, la actividad física intensa, la fiebre, los vómitos y la diarrea pueden aumentar la pérdida de agua y modificar las necesidades habituales. En esos casos, no alcanza con comparar lo que se toma con una cifra fija: hay que tener en cuenta cuánto líquido está perdiendo el cuerpo.
¿Cuántos litros de agua hay que tomar por día?
No existe una cantidad idéntica para todas las personas. Las necesidades de agua dependen de factores como la edad, el sexo, el embarazo, la lactancia, el nivel de actividad física y las condiciones ambientales.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció como valores de ingesta adecuada de agua total unos 2 litros diarios para las mujeres adultas y 2,5 litros para los hombres adultos. Es importante entender qué significa esa referencia: incluye el agua que se bebe, otros líquidos y la que aportan los alimentos. Además, se calcula para condiciones de temperatura ambiental y actividad física moderadas.
Por su parte, las Academias Nacionales de Estados Unidos establecieron valores de referencia de 2,7 litros diarios para mujeres y 3,7 litros para hombres. También contemplan el agua total, no solamente la que se toma directamente de un vaso o una botella.
Estas diferencias muestran por qué no conviene interpretar las recomendaciones como una obligación de beber exactamente dos, tres o cuatro litros de agua pura. Las cifras son referencias poblacionales y no una prescripción individual.
Frutas, verduras, sopas y otros alimentos también contribuyen a la incorporación diaria de líquidos. A su vez, una jornada de mucho calor o ejercicio puede aumentar las necesidades.
Cómo incorporar agua a la rutina sin esperar a tener sed
Una estrategia práctica es distribuir el consumo de líquidos durante el día, en lugar de intentar beber grandes cantidades de una sola vez. Tener una botella a mano, tomar agua con las comidas y sumar pausas para hidratarse puede ayudar a sostener el hábito.
También conviene prestar atención a los momentos en los que las pérdidas de agua suelen aumentar: durante una caminata, una actividad física, una jornada al aire libre o cuando la temperatura es elevada.
No es necesario forzarse a tomar agua en exceso para cumplir con una meta. Las Academias Nacionales advierten que consumir cantidades muy grandes en poco tiempo puede superar la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquido y provocar alteraciones peligrosas, como una disminución del sodio en sangre.
La clave está en combinar varias señales: observar el color de la orina, reconocer si la sed aparece con frecuencia y prestar atención a cambios en la cantidad de veces que se va al baño. Ninguna de ellas reemplaza una evaluación médica, pero juntas pueden ayudar a identificar hábitos que conviene revisar.
Si la sed es intensa o persistente, aparecen mareos importantes, confusión, desmayos o una disminución marcada de la orina, es importante consultar con un profesional de la salud. También deben seguir indicaciones individualizadas quienes tienen enfermedades renales, cardíacas u otras condiciones que requieren controlar la cantidad de líquidos.
La hidratación no se mide con una cifra universal: conocer las necesidades propias y reconocer las señales del cuerpo es una forma más útil de cuidar el equilibrio de líquidos durante el día.