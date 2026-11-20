Los árboles son algo así como una “guardia pretoriana” del medio ambiente, una suerte de ejército silencioso e incondicional y que lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero y con ello, le hace frente a uno de los principales enemigos a escala global: el cambio climático. ¿Por qué?
Carboc, o la historia del proyecto que se propuso luchar contra la huella del carbono en Santa Fe
Lo que empezó como una simple idea terminó consolidando un potente lazo de protección medioambiental entre esta capital y la comunidad de Grand Poitiers (Francia). Se plantaron 650 árboles en sólo tres años.
Porque absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera mediante la fotosíntesis y lo almacenan en sus troncos, ramas y raíces -incluso el suelo-, una disposición natural que los convierte como “sumideros” naturales de la denominada huella del carbono, y contribuyen a amortiguar el calentamiento global, entre otros beneficios ambientales y sanitarios.
Conclusión: a más árboles, ciudades más sanas. Y en la ciudad de Santa Fe, durante tres años, se desplegó una programa de cooperación con una lejana localidad francesa que apuntó justamente a sumar ejemplares al arbolado público.
Se llamó Carboc (Cooperación-Árboles contra el Carbono) y surgió de la cooperación descentralizada entre Santa Fe capital y la Comunidad Urbana de Grand Poitiers.
Cómo nació
En 2023, ambas ciudades se presentaron de forma conjunta a una convocatoria del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, y lograron financiamiento para poner en marcha un nuevo proyecto.
El objetivo fue compensar las emisiones de carbono generadas por los viajes en avión que realizaron entre autoridades de una ciudad a otra -y viceversa- en el marco de la realización de otro proyecto, anterior, que apuntó a capacitaciones por parte de expertos de Poitiers para la restauración de edificios patrimoniales de la ciudad.
“Así surgió la idea de Carboc: fue como un mecanismo de compensación que nos entusiasmó a todos, y nos llevó a poner manos a la obra”, le contó a El Litoral Lucila García, directora de la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE) de la Municipalidad.
El programa se desarrolló durante los últimos 3 años. Los resultados son más que loables: sólo dentro de este programa se plantaron en la ciudad 648 ejemplares arbóreos, que incluyeron 24 ejemplares trasplantados desde el Vivero Municipal al Jardín Botánico. El resto de los ejemplares debieron ser adquiridos en otros lugares.
Se priorizaron especies nativas provenientes de las ecorregiones del Espinal, Delta e Islas del Paraná. “Lamentablemente, tras algunos episodios de sustracción en el Botánico, se constató que 591 árboles permanecían en pie. El equipo de trabajo debió plantar ejemplares de forma continua”, explicó García.
Para llevar a cabo la forestación de manera adecuada, se respetaron las normativas vigentes (tanto la ley provincial como el Plan de Arbolado Público municipal).
El “Arboretum”
En el marco de Carboc, la forestación incluyó un corredor verde ubicado sobre la avenida frente al Jardín Botánico Ing. “Lorenzo Parodi”, además de plantaciones dentro del mismo predio.
“Se decidió hacer una suerte de corredor verde, a la vera de la avenida frente al Jardín Botánico. Este espacio funciona como un muestreo representativo de los árboles nativos que habían sido plantados, con un QR para que los visitantes puedan escanearlo y conocer las especificaciones de las especies”, contó.
De acuerdo a las normativas vigentes sobre arbolado, no se puede plantar cualquier especie arbórea y -tampoco- en cualquier momento del año. Atendiendo a esto, se realizó un exhaustivo diagnóstico ambiental, trabajo que fue coordinado por equipos técnicos de Santa Fe y de la ciudad de Poitiers.
“Este trabajo incluyó un inventario de las especies del Jardín Botánico, estudios de suelo y relevamiento de los sectores de intervención, un diseño paisajístico y planificación de las plantaciones, y también mediciones de temperatura, ruido y biodiversidad, para establecer una línea de base y evaluar el impacto futuro de los árboles”, añadió García.
La estimación de la huella de carbono y la cantidad de árboles necesarios para compensarla fue elaborada por estudiantes de ingeniería de Poitiers, en conjunto con estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe.
Impacto y evaluación
Aunque aún no se dispone de una medición exacta de la mitigación de la huella de carbono debido a las replantaciones por casos de vandalismo, el proyecto permitirá evaluar diversos impactos positivos en el entorno urbano.
Por ejemplo, Carboc permitió medir su contribución a la reducción de las ‘islas de calor’ (una zona urbana con temperaturas más altas); el fortalecimiento de la biodiversidad urbana; las mejoras del espacio público para su uso cotidiano, y la capacidad de absorción y retención del agua de lluvia mediante estos ecosistemas”, puntualizó García.
Si bien Carboc culminó, la evolución de las condiciones ambientales se seguirá midiendo en el tiempo, para proyectar una evaluación final al concluir un nuevo proyecto de patrimonio que finalizará en un plazo de dos años. “Una vez terminado el período de tres años, se analizará la evolución de las condiciones ambientales del proyecto”.
-¿Existe la posibilidad de repetir esta experiencia Carboc en un futuro no tan lejano?, consultó El Litoral a la directora.
-Sí, de hecho el proyecto Carboc fue tomado como modelo piloto a nivel global por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en términos de “compensación”: es decir, si con una actividad se emiten gases de efecto invernadero, debe hacerse una acción ambiental justamente para compensar.
Incluso este modelo podría aplicarse en proyectos financiados por la AFD en la provincia de Santa Fe, como la Granja La Esmeralda y otros espacios públicos- cerró Lucila García.