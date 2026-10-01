A través de la licitación pública N° 13/2026, la Municipalidad de Santa Fe convocó a la presentación de ofertas económicas para la obra: “Mantenimiento integral del barrio Colastiné Norte”. El presupuesto oficial es de $2.047.850.803,68; es un monto importante si se compara con otros procesos licitatorios con trabajos similares.
Con unos $2 mil millones, buscan que un barrio de Santa Fe esté limpio y con las calles transitables
Los trabajos abarcan el mantenimiento vial -con la nivelación de calzadas-, el desmalezado de espacios verdes y la limpieza de microbasurales, entre otros. Los vecinos habían denunciado problemas urbanos.
La fuente de financiamiento serán fondos municipales, y el plazo de ejecución de obra es de 12 meses. Las ofertas se conocerán el próximo 16 de octubre a las 11 horas en la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, en el Palacio Municipal de la ciudad capital.
El Litoral ha relevado en varias oportunidades la situación de ese distrito costero, que tiene diversas problemáticas urbanas. Tras cada lluvia intensa, el barrio registra calles anegadas, acumulaciones de agua e inconvenientes por la falta de un escurrimiento óptimo.
En este sentido, las viejas geoceldas están desechas y ya no le dan nivelación ni sostenimiento a las calles. Entre los trabajos que se licitarán figura la nivelación de estos dispositivos viales, más aún teniendo en cuenta las proyecciones de un “El Niño” de “fuerte a muy fuerte” para Santa Fe y la región, con lluvias intensas.
Y con relación al mantenimiento urbano, desde la vecinal del barrio se han denunciado reiteradamente problemas ambientales, como la presencia de microbasurales, acumulación de ramas y restos de podas (residuos vegetales) que no son retirados, además del -como se dijo- deterioro general de las calles de tierra.
Cuatro ítems: tránsito
El pliego distribuye las labores en cuatro ítems. El primero es la nivelación de calles de arena, geoceldas y banquinas; el segundo versa sobre el desmalezado, limpieza y embolsado, atención de cestos de residuos en plazas y espacios públicos; el tercero, recolección de ramas y microbasurales; y el cuarto, el chipeado de residuos verdes.
Con relación a los trabajos en toda el área vial de Colastiné Norte, se precisa en las especificaciones técnicas que son en total 6.960 las cuadras del barrio a intervenir. El trabajo de nivelación de cada una se estima en $101.893,73, con lo cual el importe total se presupuesta en $709.180.360,80. La incidencia porcentual en el presupuesto es del 34,63%.
Se implementará el mantenimiento en “condiciones óptimas de transitabilidad” de las carpetas de rodamientos de las calles de tierra y las que tienen geoceldas, mediante tareas de nivelación, redistribución y compactación de material, para evitar su rotura, deterioro o el retiro de material en exceso.
La prestación comprenderá el mantenimiento mensual de 580 cuadras durante 12 meses. Y para garantizar la ejecución eficiente ese volumen por mes, la empresa que resulte contratista deberá contar como mínimo con un equipo de maquinaria que incluya una motoniveladora, retropala, un camión volcador y otro regador autopropulsado.
Limpieza y desmalezado
El desmalezado, limpieza y embolsado, atención de cestos de residuos en plazas y espacios públicos de Colastiné Norte se haría durante 12 meses. Por cada mes, el presupuesto proyectado es de $27.346.110,24, con un total anual de $328.153.322,88. La incidencia en el presupuesto es en términos porcentuales del 16,02%.
El desmalezado se ejecutará como mínimo con 6 motoguadañas, un tractor con desmalezadora y 4 operarios para la limpieza, distribuidos cada espacio público de acuerdo a un cronograma elaborado por la subsecretaría de Espacios Verdes. La medición del cumplimiento del desmalezado se realizará semanalmente.
A su vez, los trabajos de limpieza se realizarán de forma diaria: serán la limpieza y atención de cestos, el rastrillaje del diseminado en el espacio público y el embolsado correspondiente. “Se incluye la provisión de mano de obra y todo otro insumo necesario para el cumplimiento de las tareas de limpieza en los espacios públicos existentes”, agrega.
Ramas y microbasurales
Los trabajos de recolección de ramas, montones de residuos vegetales y microbasurales se estipulan durante 1.920 horas (80 días). El presupuesto sólo por este ítem es de $541.795.392, y su incidencia representa el 26,46% de todo lo presupuestado.
El levante de residuos verdes se adaptará a un cronograma que está dividido por sectores del barrio, con una frecuencia de una vez por semana por cada cuadrícula urbana, con dos equipos que trabajarán en simultáneo, de lunes a viernes durante 8 horas diarias.
“La recolección de ramas y montones deberá realizarse teniendo la precaución para no generar depresiones (hundimientos)”, fija el pliego licitatorio.
La atención de microbasurales se realizará los días viernes de cada semana. La contratista deberá disponer, en forma adicional a los equipos indicados, de un ‘rondín’ los viernes, compuesto como mínimo por un camión y dos personas destinadas a la detección y limpieza de microbasurales en el barrio.
Todos los residuos recolectados deberán ser trasladados y dispuestos con una frecuencia mínima de una vez por semana en el relleno sanitario de la ciudad, con excepción de los residuos verdes. Estos restos de poda, césped y demás serán trasladados a la Estación Verde Colastiné.
Chipeado
El chipeado de residuos verdes está estipulado en 1.920 horas, con un monto de $468.721.728,00, que representa el 22,89% del total del presupuesto oficial. El chipeado es la trituración de todo resto de poda con una máquina (chipeadora) para convertirlos en pequeñas virutas de madera. En general se usa para hacer compost.
La empresa que resulte contratista “tiene la obligación de procesar la totalidad del material vegetal que ingrese al predio de la Estación Verde Colastiné”, se especifica. Se tendrá que asignar una cuadrilla de dos operarios permanentes para el procesamiento y disposición del material.
El servicio se prestará de lunes a viernes, 8 horas diarias. Se estima un volumen anual de material procesado de 40 mil metros cúbicos de material. “El chip producido será de propiedad exclusiva de la Municipalidad”, dispone el pliego.