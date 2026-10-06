Más allá del margen

Feedlot: una mirada integral para medir resultados y proyectar nuevos ciclos

Los márgenes proyectados sirven para evaluar si conviene iniciar un nuevo ciclo de engorde, pero no necesariamente reflejan el resultado económico de una actividad ya realizada. La diferencia entre precios de compra y venta, la evolución del alimento y el costo de oportunidad pueden modificar sustancialmente la cuenta final. Un análisis sobre cómo medir el negocio y evitar distorsiones en los resultados.