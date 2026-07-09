"No es lo que parece"

Milei gasta menos que en 2025 y posterga parte de los pagos para incrementar la apariencia del superávit

El gasto primario del gobierno se redujo 2,3% en el semestre, pero lo efectivamente pagado retrocedió más, hasta 3,2%. ¿La diferencia? Economía posterga sus obligaciones para engordar artificialmente su caja.