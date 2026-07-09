Es un viejo juego de la gestión del poder (o incluso en organizaciones empresarias). El gasto devengado se registra desde el momento en que el sector público asume un compromiso financiero, mientras que el gasto pagado registra el dinero que efectivamente sale de las arcas del Estado.
Milei gasta menos que en 2025 y posterga parte de los pagos para incrementar la apariencia del superávit
El gasto primario del gobierno se redujo 2,3% en el semestre, pero lo efectivamente pagado retrocedió más, hasta 3,2%. ¿La diferencia? Economía posterga sus obligaciones para engordar artificialmente su caja.
Dicho en lenguaje llano, en ocasiones el gobierno gasta "a cuenta" y posterga el pago, para registrar en su bolsillo plata que ya comprometió. Y entonces muestra en "base caja" un dinero que tiene en su posesión pero que en rigor ya gastó. Y en eso pone el foco un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Al analizar el acumulado de los primeros seis meses del año, el gasto primario total no aumentó, sino que presentó una caída real del 2,3% en su fase devengada, proporción que crece hasta el 3,2% en base caja. De todas maneras, el gasto total (incluyendo el pago de intereses) sí mostró una variación real positiva del 1,4% devengado en el semestre.
Los pagos postergados
Al cruzar los datos de ejecución acumulada durante el primer semestre de 2026, Iaraf deja en evidencia las áreas donde el Estado asumió compromisos pero postergó las transferencias efectivas de dinero. Las principales brechas nominales se registran en:
- Gastos en personal: Se devengaron $8.233.946 millones, pero efectivamente se pagaron $7.024.827 millones.
- Transferencias a universidades nacionales: Se comprometieron $2.699.121 millones, mientras que por base caja solo salieron $2.000.693 millones.
- Jubilaciones y Pensiones: Registran un gasto devengado de $35.504.432 millones frente a pagos efectivos por $34.889.570 millones.
- Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares: Se devengaron $10.326.067 millones, pero se desembolsaron $9.933.166 millones.
El ahogo a las provincias
La situación de los fondos transferidos a los distritos del interior refleja uno de los ajustes más severos del presupuesto. En los primeros seis meses del año, las transferencias a Provincias y Municipios sufrieron un recorte del 61,9% real en su fase devengada.
Sin embargo, al observar lo que efectivamente se les transfirió (base caja), el desplome acumulado en el semestre fue del 61,8% real. Si se aísla únicamente el mes de junio de 2026, la caída interanual real de los fondos efectivamente pagados a las provincias alcanzó un drástico 87,7%.
Los datos de junio
Si se considera sólo lo que sucedió en el mes de junio de 2026, Iaraf destaca que el gasto primario fue de $16.235.007 millones, lo que con relación al gasto del mismo mes del año previo implica una variación real interanual positiva del 3,6%.