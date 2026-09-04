Cuenta semestral

Uno de cada cinco dólares exportados por Argentina salió de Santa Fe

La provincia vendió bienes al exterior por US$ 9.357 millones durante los primeros seis meses del 2026 y creció 29,8% interanual, por encima del promedio nacional. La agroindustria volvió a explicar la mayor parte del salto, mientras energía y minería aceleran el crecimiento exportador en otras regiones del país.