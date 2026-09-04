Santa Fe originó casi uno de cada cinco dólares que la Argentina consiguió por exportaciones de bienes durante los primeros seis meses de 2026.
Uno de cada cinco dólares exportados por Argentina salió de Santa Fe
La provincia vendió bienes al exterior por US$ 9.357 millones durante los primeros seis meses del 2026 y creció 29,8% interanual, por encima del promedio nacional. La agroindustria volvió a explicar la mayor parte del salto, mientras energía y minería aceleran el crecimiento exportador en otras regiones del país.
El informe de Origen Provincial de las Exportaciones publicado este miércoles por el INDEC contabilizó ventas externas santafesinas por US$ 9.357 millones, un aumento de 29,8% frente al mismo período del año pasado y equivalente al 18,9% de los US$ 49.511 millones exportados por todo el país.
El desempeño ubicó otra vez a la provincia detrás de Buenos Aires, que aportó US$ 15.965 millones y concentró 32,2% del total nacional, pero bastante por encima de Córdoba, con US$ 5.601 millones y 11,3%.
La diferencia estuvo también en la velocidad. Mientras las exportaciones argentinas crecieron 24,6% en el semestre y las de la región Pampeana avanzaron 15,2%, Santa Fe aumentó casi 30%. Dentro de la región central fue, junto con La Pampa, una de las jurisdicciones con mayor crecimiento relativo.
Empuje agroindustrial
El crecimiento volvió a tener un motor conocido. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron US$ 7.300 millones, con una mejora interanual de 33%, y representaron cerca del 78% de todos los dólares exportados desde territorio santafesino.
Dos rubros explicaron buena parte del resultado. Grasas y aceites generaron US$ 3.161 millones y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias otros US$ 2.898 millones. Entre ambos concentraron, según el INDEC, 64,8% de las exportaciones provinciales.
La magnitud queda más expuesta al comparar con el país. La Argentina exportó manufacturas agropecuarias por US$ 15.843 millones durante el semestre. De ese total, alrededor del 46% tuvo origen en Santa Fe.
También mejoraron otros segmentos. Los productos primarios sumaron US$ 687 millones, 25,2% más; las manufacturas industriales alcanzaron US$ 1.294 millones, con una suba de 10,1%; y combustibles y energía aportaron apenas US$ 76 millones, aunque crecieron 25,2%.
Carnes y sus preparados mostraron uno de los mayores incrementos, con 59,2% interanual, y pasaron a representar 7,4% del total provincial. Los cereales crecieron 20,7% y explicaron 9,8%.
Dentro del mapa nacional en transformación
La región Pampeana todavía reúne 66,2% de las exportaciones argentinas, pero creció 15,2%. Patagonia, en cambio, aumentó 51,7% y ya representa 17,8% del total, mientras el Noroeste avanzó 68,2%.
La explicación está en la nueva composición de las ventas externas. A nivel nacional, combustibles y energía crecieron 43%, mientras las manufacturas industriales avanzaron 27,5%.
En Patagonia, los combustibles ya explican 57,6% de las exportaciones regionales y alcanzaron US$ 5.076 millones. Neuquén, impulsada por el petróleo, exportó US$ 4.304 millones y creció 42,5%; Santa Cruz aumentó 86,2%.
El contraste permite poner en perspectiva el peso actual de Santa Fe: la provincia sigue siendo uno de los principales generadores de divisas del país y amplió su participación durante el semestre, pero mientras su fortaleza continúa asentada en la transformación de granos, una porción creciente de los nuevos dólares argentinos empieza a surgir de la energía patagónica y de las producciones mineras del oeste.
En ese mapa cambiante, India se consolidó como el principal destino de los bienes santafesinos, con compras por US$ 1.717 millones, seguida por ASEAN con US$ 1.183 millones y el resto de ALADI con US$ 1.081 millones.
Límites comercial
Durante todo 2025, Santa Fe había exportado US$ 16.182 millones y la agroindustria explicó nueve de cada diez dólares generados, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario elaborado sobre datos del IPEC.
La entidad había señalado entonces que los volúmenes agroindustriales crecieron, aunque la baja de los precios FOB limitó el impacto sobre el ingreso de divisas. También remarcó que Santa Fe concentra cerca del 80% de la capacidad nacional de crushing de oleaginosas, una escala que explica el peso de los aceites y subproductos en su estructura exportadora.
Ese perfil vuelve a mostrarse ahora con una particularidad: la provincia crece más rápido que el promedio nacional, pero lo hace apoyada otra vez sobre una canasta altamente concentrada.