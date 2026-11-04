El Litoral estuvo presente en Media Party Buenos Aires 2026, un encuentro internacional de periodismo e innovación, a través de Federico Cioni, coordinador del especial «Operación Primicia». La edición se realizó del 29 al 31 de octubre en la Ciudad Cultural Konex, de Buenos Aires.
«Operación Primicia» en Media Party: El Litoral presentó su archivo de 1975
Federico Cioni, coordinador del especial y Jefe de Productos Digitales de El Litoral, expuso en la Ciudad Cultural Konex cómo el diario trabajó con su archivo histórico y las herramientas de Pinpoint.
Cioni expuso en el formato de charla relámpago, con el título «Un avión secuestrado en 1975, dos versiones y una IA leyendo nuestro archivo». Contó cómo el diario abordó el secuestro de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que aterrizó, el 5 de octubre de 1975, en un campo de sorgo de Susana, Santa Fe, a partir de 19 páginas de su archivo en papel.
En su presentación explicó cómo se usó Pinpoint, la herramienta de Google para periodistas, para transcribir las páginas, buscar nombres y lugares y cruzar documentos entre sí. También se refirió al documental de dos episodios que complementa el trabajo, con periodistas de la zona de Susana que cubrieron el hecho, y a las herramientas de inteligencia artificial que se probaron para ilustrar el relato.
El Pinpoint Project
El Pinpoint Project es un programa de Google que convoca a medios de distintos países a digitalizar, organizar y publicar colecciones documentales con herramientas de inteligencia artificial. El Litoral anunció en marzo de 2026 su incorporación y publicó su primera colección, «Memorias de Santa Fe». Todo los especiales publicados se encuentran disponibles ingresando en https://www.ellitoral.com/especiales/Memorias-SantaFe
«Operación Primicia» se inscribe en ese mismo programa: las páginas de octubre de 1975 están abiertas en una colección de Pinpoint, la herramienta gratuita de Google Journalist Studio, donde cada lector puede ver la página original, resaltar contenido, crear anotaciones y consultar mediante Gemini (La IA de Google) todo lo referido a las páginas del diario allí publicadas.
El especial
El especial multimedia «Operación Primicia» está publicado en El Litoral y reunió el trabajo de 13 personas: coordinación general, periodistas, equipo audiovisual, archivo y diseño web. Incluye una cronología de los hechos, el documental en dos episodios disponibles gratis en YouTube (capítulo I y capítulo II) y una selección de páginas de la hemeroteca de octubre de 1975, con enlace a la colección completa.
Media Party es una organización global que impulsa la innovación en medios. Su edición Buenos Aires 2026 tuvo como lema «Storytelling en la era de los agentes».
El programa combinó keynotes, 25 charlas relámpago, workshops, sandboxes y una Media Feria de proyectos, con entrada gratuita. Entre los oradores internacionales estuvieron Marina Walker Guevara, del Pulitzer Center; Caspar Llewellyn Smith, de The Guardian; y Andrew Fishman, de The Intercept Brasil. Este año, además, Media Party tiene otras ediciones en Barcelona y Nueva York.