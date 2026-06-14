Escocia venció a Haití en un partido con polémicas y quedó como líder del Grupo C

El seleccionado escocés derrotó 1 a 0 a Haití en Foxborough Créditos: Xinhua/Huang Zongzhi

Desde el comienzo, Escocia intentó asumir el protagonismo Créditos: Xinhua/Chen Yichen

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