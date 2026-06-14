Escocia consiguió una victoria tan importante como trabajada en su estreno en el Mundial 2026. En el Gillette Stadium de Foxborough, MassachuEscocia consiguió una victoria tan importante como trabajada en su estreno en el Mundial 2026.
Escocia venció a Haití en un partido con polémicas y quedó como líder del Grupo C
El seleccionado escocés derrotó 1 a 0 a Haití en Foxborough, en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años. El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales discutidas y por una destacada actuación del equipo caribeño, que mereció más en varios pasajes del juego.
En el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, derrotó por 1 a 0 a Haití por la primera fecha del Grupo C y sumó tres puntos que lo ubicaron como líder de la zona tras el empate entre Brasil y Marruecos.
El único gol de la noche fue convertido por John McGinn, aunque el resultado final estuvo acompañado por polémicas arbitrales y por una destacada actuación del conjunto haitiano.setts, derrotó por 1 a 0 a Haití por la primera fecha del Grupo C y sumó tres puntos que lo ubicaron como líder de la zona tras el empate entre Brasil y Marruecos.
El único gol de la noche fue convertido por John McGinn, aunque el resultado final estuvo acompañado por polémicas arbitrales y por una destacada actuación del conjunto haitiano.
El partido marcó además el regreso de dos selecciones que llevaban décadas alejadas de la Copa del Mundo. Escocia volvió a disputar un Mundial después de 28 años, mientras que Haití regresó al máximo torneo internacional por primera vez desde Alemania 1974.
Un gol oportuno y un desarrollo más parejo de lo esperado
Desde el comienzo, Escocia intentó asumir el protagonismo apoyada por miles de hinchas que coparon las tribunas del estadio. Entre ellos estuvo el reconocido músico británico Rod Stewart, uno de los seguidores más emblemáticos de la selección escocesa, cuya presencia fue destacada durante la transmisión y en la previa del encuentro.
Sin embargo, lejos de verse superado, Haití mostró personalidad para competir. El conjunto dirigido por Sébastien Migné se plantó de igual a igual y logró equilibrar el desarrollo mediante una presión intensa y rápidas transiciones ofensivas. Durante varios pasajes del primer tiempo incluso consiguió generar situaciones que incomodaron a la defensa europea.
La diferencia llegó a los 28 minutos. Tras una acción iniciada por Che Adams, el arquero Johny Placide respondió con una atajada, pero el rebote quedó en poder de John McGinn. El mediocampista remató nuevamente y la pelota terminó desviándose en un defensor haitiano antes de ingresar al arco. Esa jugada terminó siendo decisiva para el resultado final.
A partir de la ventaja, Escocia buscó administrar el partido, aunque nunca logró imponer una superioridad clara. Haití continuó generando dificultades con su despliegue físico y su capacidad para recuperar la pelota en sectores altos del campo. Las estadísticas reflejaron esa paridad: el equipo caribeño tuvo más posesión y una cantidad superior de remates durante gran parte del encuentro.
La actuación haitiana llamó la atención porque logró competir de igual a igual frente a una selección europea que llegaba como favorita. Si bien le faltó eficacia en los metros finales, dejó una imagen positiva en su regreso a la Copa del Mundo.
Reclamos arbitrales y un cierre de alta tensión
La segunda mitad incrementó la tensión. Haití adelantó sus líneas y fue en busca del empate, mientras Escocia apostó por proteger la ventaja y aprovechar espacios para contraatacar. El encuentro se volvió más físico y comenzaron a multiplicarse las discusiones sobre algunas decisiones arbitrales.
La acción más controvertida ocurrió a poco más de diez minutos del final. Un remate haitiano impactó en el brazo del defensor Grant Hanley dentro del área escocesa.
Los jugadores caribeños reclamaron penal de manera inmediata, pero el árbitro argelino Mustapha Ghorbal decidió no sancionar la infracción y tampoco recibió indicaciones para revisar la jugada en el VAR. La decisión provocó fuertes protestas dentro y fuera del campo de juego.
Tras el encuentro, el entrenador de Haití manifestó su malestar por esa acción puntual, aunque destacó el rendimiento de sus futbolistas. Según señaló, el equipo demostró que puede competir en este nivel y aún mantiene expectativas de avanzar a la siguiente ronda.
Escocia, por su parte, terminó sufriendo hasta el último minuto. Frantzdy Pierrot dispuso de una de las ocasiones más claras del partido cerca del cierre, pero no consiguió convertir. La defensa europea resistió la presión y logró conservar la ventaja mínima hasta el pitazo final.
El triunfo tiene un valor histórico para los escoceses. Se trata de su primera victoria mundialista desde Italia 1990 y representa un paso importante en sus aspiraciones de alcanzar por primera vez una fase eliminatoria. Además, el empate previo entre Brasil y Marruecos les permitió finalizar la jornada inaugural como únicos líderes del Grupo C.
La próxima fecha podría resultar determinante para el futuro de ambos seleccionados. Escocia enfrentará a Marruecos en Boston, mientras que Haití tendrá una exigente prueba ante Brasil en Filadelfia.
Más allá del resultado, el debut dejó una certeza: los caribeños demostraron que están en condiciones de competir en el escenario más importante del fútbol mundial y que ningún rival tendrá un partido sencillo frente a ellos.
El partido marcó además el regreso de dos selecciones que llevaban décadas alejadas de la Copa del Mundo. Escocia volvió a disputar un Mundial después de 28 años, mientras que Haití regresó al máximo torneo internacional por primera vez desde Alemania 1974.
Un gol oportuno y un desarrollo más parejo de lo esperado
Desde el comienzo, Escocia intentó asumir el protagonismo apoyada por miles de hinchas que coparon las tribunas del estadio. Entre ellos estuvo el reconocido músico británico Rod Stewart, uno de los seguidores más emblemáticos de la selección escocesa, cuya presencia fue destacada durante la transmisión y en la previa del encuentro.
Sin embargo, lejos de verse superado, Haití mostró personalidad para competir. El conjunto dirigido por Sébastien Migné se plantó de igual a igual y logró equilibrar el desarrollo mediante una presión intensa y rápidas transiciones ofensivas. Durante varios pasajes del primer tiempo incluso consiguió generar situaciones que incomodaron a la defensa europea.
La diferencia llegó a los 28 minutos. Tras una acción iniciada por Che Adams, el arquero Johny Placide respondió con una atajada, pero el rebote quedó en poder de John McGinn.
El mediocampista remató nuevamente y la pelota terminó desviándose en un defensor haitiano antes de ingresar al arco. Esa jugada terminó siendo decisiva para el resultado final.
A partir de la ventaja, Escocia buscó administrar el partido, aunque nunca logró imponer una superioridad clara. Haití continuó generando dificultades con su despliegue físico y su capacidad para recuperar la pelota en sectores altos del campo. Las estadísticas reflejaron esa paridad: el equipo caribeño tuvo más posesión y una cantidad superior de remates durante gran parte del encuentro.
La actuación haitiana llamó la atención porque logró competir de igual a igual frente a una selección europea que llegaba como favorita. Si bien le faltó eficacia en los metros finales, dejó una imagen positiva en su regreso a la Copa del Mundo.
Reclamos arbitrales y un cierre de alta tensión
La segunda mitad incrementó la tensión. Haití adelantó sus líneas y fue en busca del empate, mientras Escocia apostó por proteger la ventaja y aprovechar espacios para contraatacar. El encuentro se volvió más físico y comenzaron a multiplicarse las discusiones sobre algunas decisiones arbitrales.
La acción más controvertida ocurrió a poco más de diez minutos del final. Un remate haitiano impactó en el brazo del defensor Grant Hanley dentro del área escocesa.
Los jugadores caribeños reclamaron penal de manera inmediata, pero el árbitro argelino Mustapha Ghorbal decidió no sancionar la infracción y tampoco recibió indicaciones para revisar la jugada en el VAR. La decisión provocó fuertes protestas dentro y fuera del campo de juego.
Tras el encuentro, el entrenador de Haití manifestó su malestar por esa acción puntual, aunque destacó el rendimiento de sus futbolistas. Según señaló, el equipo demostró que puede competir en este nivel y aún mantiene expectativas de avanzar a la siguiente ronda.
Escocia, por su parte, terminó sufriendo hasta el último minuto. Frantzdy Pierrot dispuso de una de las ocasiones más claras del partido cerca del cierre, pero no consiguió convertir. La defensa europea resistió la presión y logró conservar la ventaja mínima hasta el pitazo final.
El triunfo tiene un valor histórico para los escoceses. Se trata de su primera victoria mundialista desde Italia 1990 y representa un paso importante en sus aspiraciones de alcanzar por primera vez una fase eliminatoria.
Además, el empate previo entre Brasil y Marruecos les permitió finalizar la jornada inaugural como únicos líderes del Grupo C.
La próxima fecha podría resultar determinante para el futuro de ambos seleccionados. Escocia enfrentará a Marruecos en Boston, mientras que Haití tendrá una exigente prueba ante Brasil en Filadelfia.
Más allá del resultado, el debut dejó una certeza: los caribeños demostraron que están en condiciones de competir en el escenario más importante del fútbol mundial y que ningún rival tendrá un partido sencillo frente a ellos.