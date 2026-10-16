Hasta el domingo 18 de octubre, la Fundación Cultural Esteros celebra en las ciudades de Montevideo y Punta del Este la séptima edición del Encuentro Internacional de Poesia Esteros, propuesta que en la oportunidad reunirá a unos cuarenta poetas de doce paises, incluido Uruguay.
VII Encuentro Internacional de Poesía Esteros 2026
Con la presencia de 40 autores de doce países, este verdadero festival literario despliega lecturas y homenajes en Montevideo y Punta del Este.
Así, en el marco de la 48va. Feria Internacional del Libro de Montevideo, con México como "País Invitado de Honor", la mencionada institución lleva a cabo una nueva edición de este verdadero festival de la literatura.
Se trata de una propuesta que contará -además de los referentes locales y mexicanos- con la participación de poetas de China, India, España, Italia, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Ecuador, Chile y Argentina, quienes tomarán parte de una nutrida agenda de lecturas, presentaciones y homenajes.
Como cada año, con voces de al menos tres continentes, este encuentro reafirma su vocación de diálogo internacional. Y en tal sentido, esta séptima edición inaugurará la entrega del denominado Premio Lautréamont de Poesía, reconocimiento impulsado para distinguir una trayectoria poética y una obra que hayan contribuido de manera significativa a la poesía de nuestro tiempo hacia la posteridad.
Este año, los poetas Efraín Bartolomé (México) y Hugo Achugar (Uruguay), son quienes recibirán el Premio Lautréamont de Poesía inaugural, instituido por la Fundación Cultural Esteros para reconocer las trayectorias destacadas de ambos escritores.
La ceremonia protocolar tendrá lugar en la Embajada de México en Uruguay, con la presencia de poetas y representantes del ámbito diplomático y cultural, mientras que la sede de la clausura será -como cada año- el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).
Además de la delegación mexicana, autores como Victor Rodriguez Núñez (Cuba/Estados Unidos), Ming Di (China), Teresa Gómez (España), Dafne Malvasi (Italia), Shelly Bhoil (India), María Paula Alzugaray, Gustavo Tisocco y Daniel Calabrese (estos tres últimos por Argentina), harán de este VII Encuentro Internacional de Poesía Esteros 2026 un verdadero espacio multilingüe.
Y un evento que desplegará su programación en la la Feria del Libro de Montevideo y la Embajada de México en Uruguay, así como en Fundación Mario Benedetti, Librería Feltrinelli, Cultural Alfabeta, Librería Escaramuza, instituciones educativas montevideanas que trabajan previamente las obras de los autores, a las que se suma el antes referido MACA, en Maldonado.
En el encuentro se presentarán nueve libros de la Colección Círculo de Poesia-Fundación Esteros, creada en 2025 a partir de la alianza entre Círculo de Poesía Ediciones de México y la Fundación Cultural Esteros de Uruguay, una conjunción que ayudó a ampliar la circulación de la poesia entre ambos paises y a fortalecer el intercambio entre autores, instituciones y lectores.
Siete años de encuentros. Más de 150 autores. Distintas generaciones, paises y tradiciones reunidas alrededor de una misma certeza: la poesía como territorio de encuentro.
La séptima edición cuenta con el apoyo de la Cámara del Libro del Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, además de la Embajada de México en Uruguay, la Embajada de la República Argentina en Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, la Fundación Descartes, la Intendencia de Montevideo, y la colaboración de las instituciones que serán sede de las actividades.