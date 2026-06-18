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El ejemplo de Sarmiento

¿Cambia o no la vieja política?

La gestión de Milei, prometida como renovadora, enfrenta desafíos éticos tras las denuncias contra Adorni, cuestionando el compromiso con la moral pública.

Javier Milei y un abrazo a Manuel Adorni que lo dice todo.Javier Milei y un abrazo a Manuel Adorni que lo dice todo.
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El señor Javier Milei tiene todo el derecho de creer en la honestidad de su amigo y colaborador Manuel Adorni. Pero el presidente de los argentinos tiene que respetar la investidura que le fue conferida como jefe de Estado y comportarse honrándola. Debió exigir de inmediato a su jefe de Gabinete apartarse de la función hasta aclarar debidamente los hechos.

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Y bien haría en cesar con su agresión irresponsable a la prensa seria del país, que informa con corrección, nos hace reflexionar y comparte con los ciudadanos el debate de las cosas que importan a la sociedad. Y, oh casualidad, es la que denunció los actos del señor Adorni.

Como dirían en el barrio, Manuel Adorni pone cara de "yo no fui" y sigue adelante, apoyado por Javier Milei.Manuel Adorni.

Desde marzo pasado llevamos tres meses descubriendo activos no declarados del ministro y por su explicación de hace pocos días, lo único que quedó claro es que solo decidió blanquear su situación por las evidencias indiscutibles en su contra.

Así que ahora el señor presidente debe decidir si es cierto, como afirmó una vez, que la moral en su gobierno es una política de Estado, o solo fue una promesa para quedar bien.

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Los ciudadanos, hartos de los gobiernos que nos empobrecieron abusando del poder de turno, sembraron con mucho sacrificio semillas de esperanza, confianza y credibilidad en esta gestión, que se anunció como renovadora de la vieja política (la "casta") y esto debería ser valorado defendiendo los valores de la democracia que representa.

No estaría de más -entonces- que en esta ocasión el señor presidente tomara el ejemplo de Domingo Faustino Sarmiento cuando asumió su presidencia en 1868.

Cuando le propusieron sumar a su gobierno a una de sus más íntimas amistades, el dirigente político y periodista tucumano José Posse, Sarmiento rechazó la idea porque el Estado, dijo,"no debía ser un botín para sus allegados". Y seguidamente afirmó: "Fui nombrado presidente de la República, y no de mis amigos".

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