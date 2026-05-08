Volvió al mercado de capitales tras 30 años

Exitosa colocación del Banco Nación: captó más de US$ 370 millones en títulos de deuda

La operación registró una demanda ampliamente superior a la oferta inicial y se posicionó entre las colocaciones corporativas más importantes del país. Los fondos serán destinados a fortalecer líneas de financiamiento para PyMEs, créditos hipotecarios, exportadores y economías regionales.