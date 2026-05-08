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Exitosa colocación del Banco Nación: captó más de US$ 370 millones en títulos de deuda

La operación registró una demanda ampliamente superior a la oferta inicial y se posicionó entre las colocaciones corporativas más importantes del país. Los fondos serán destinados a fortalecer líneas de financiamiento para PyMEs, créditos hipotecarios, exportadores y economías regionales.

Fuerte respaldo del mercado al Banco Nación en su regreso a la emisión de deudaFuerte respaldo del mercado al Banco Nación en su regreso a la emisión de deuda
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El Banco Nación cerró este jueves una histórica colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales argentino, en lo que significó su primera emisión de este tipo en más de tres décadas.

La operación alcanzó un monto total equivalente a más de 370 millones de dólares, distribuidos en tres clases de instrumentos financieros emitidos en pesos, dólares y UVA. Según destacaron desde la entidad, se trató de una de las mayores adjudicaciones registradas en licitaciones de emisores corporativos en el país.

La emisión contó con una demanda que superó ampliamente la oferta prevista inicialmente, un dato que desde el banco interpretaron como una señal de confianza del mercado tanto en la institución financiera como en el actual contexto económico.

BNAEl Banco Nación captó fondos por más de US$ 370 millones para impulsar créditos a PyMEs y familias

La propuesta estuvo orientada a distintos perfiles de inversores, incluyendo tanto personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes de la entidad.

Tres instrumentos y tasas alineadas a la estrategia crediticia

La colocación incluyó tres clases de títulos con características diferenciadas.

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La Clase 1, emitida en pesos, logró una tasa TAMAR más un margen de 4,25%; mientras que la Clase 2, nominada en dólar MEP, cerró con una tasa del 5,50%.

En tanto, la Clase 3, ajustada por UVA y destinada principalmente al financiamiento de créditos hipotecarios para vivienda, obtuvo una tasa de UVA más 5,25%.

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Desde la entidad resaltaron que la mayor parte de las ofertas recibidas se ajustó a las tasas esperadas por el banco, lo que permitió aceptar un alto porcentaje de las más de 1.600 propuestas presentadas durante la licitación.

La estrategia de adjudicación, indicaron, estuvo orientada a sostener condiciones compatibles con la política de expansión crediticia que impulsa actualmente la entidad.

Fondos destinados a la economía real

Uno de los puntos centrales de la operación es el destino que tendrán los recursos obtenidos.

Según informó el banco, los fondos serán utilizados para fortalecer el financiamiento a sectores vinculados con la economía real, especialmente pequeñas y medianas empresas, familias, exportadores y economías regionales.

Consultas al por mayor en el stand del BNA.Con alta demanda, el Banco Nación realizó su primera emisión de deuda en más de tres décadas

En ese marco, desde el Banco Nación remarcaron que la emisión permitirá ampliar líneas de crédito destinadas a inversión productiva, capital de trabajo y acceso a la vivienda.

La entidad destacó además que la Clase 3, ajustada por UVA, fue específicamente diseñada para apuntalar su cartera de créditos hipotecarios.

Una nueva etapa para el Banco Nación

Con esta operación, el banco nacional dio un paso importante dentro de su estrategia de modernización y fortalecimiento institucional.

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La colocación forma parte del programa global vigente de emisiones, que contempla operaciones por hasta 1.500 millones de dólares, y representa el inicio de una nueva etapa de participación activa en el mercado de capitales local.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es consolidar un modelo de gestión “moderno, transparente y competitivo”, capaz de ampliar su capacidad de financiamiento y reforzar su presencia en sectores estratégicos de la economía argentina.

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“Seguimos prestando a PyMEs y familias”, remarcaron desde el banco tras conocerse los resultados de la colocación.

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