La cantidad de personas evacuadas por la crecida del Paraná en Santa Fe llegará a 199 con las incorporaciones previstas para este viernes. El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, informó que se trabaja en la ampliación del alojamiento: “Vamos a tener 62 módulos ya terminados”.
Santa Fe: los evacuados llegan a 199 y amplían los módulos para alojarlos
El municipio prevé completar 62 unidades y refuerza baños y duchas. El avance del agua obliga a utilizar embarcaciones para trasladar a las familias que permanecen en La Vuelta del Paraguayo.
“Hay personas acá trabajando desde las 6 de la mañana, terminando ya los módulos”, señaló. Mientras las familias se acomodan, en el predio intervienen equipos de salud y del Imusa. Desde temprano también se distribuyen trozos de media sombra para que los vecinos los coloquen en sus unidades.
Comidas y servicios sanitarios
La alimentación se prepara con personal municipal al mediodía y a la noche, todos los días. Sin embargo, las familias pueden cocinar por su cuenta en los patios delanteros. “Nosotros habíamos pensado en un lugar en común para que los vecinos puedan cocinar. La realidad nos indicó que la salida era otra”, explicó Hadad.
El funcionario remarcó que intentan evitar que se cocine dentro de las unidades porque están construidas con madera de pino. “Es una cuestión de riesgo y de seguridad”, advirtió. También indicó que se incorporan baños químicos y se prevén dos sectores de duchas, además de un espacio común con mesas y bancos.
Para este viernes a las 16 estaba prevista una actividad de primeros auxilios de la Cruz Roja. La programación incluye deportes de lunes a jueves, de 15 a 18, un taller cultural el domingo y un ciclo de cine al aire libre durante la próxima semana.
Traslados por agua
Hadad explicó que el jueves quedaron siete familias en un sector más elevado de La Vuelta del Paraguayo, próximo al riacho. “Ellas tampoco querían irse y ayer no era necesario”, sostuvo. De todos modos, ante la evolución de la creciente, se organizó su traslado para este viernes con embarcaciones municipales y del Ejército.
“Se saca las personas, se sacan los muebles”, describió sobre el operativo, que continúa en tierra con camiones municipales. Las familias pueden dirigirse al centro de evacuados o a casas de allegados. El funcionario precisó que el agua ya impide el acceso de los vehículos al sector de la placita.
El jueves, los camiones todavía podían avanzar hasta la mitad del camino y desde allí se completó la salida de tres familias en canoas. Sobre quienes permanecen en viviendas de planta alta, Hadad indicó que también recibieron el ofrecimiento de trasladarse, pero prefieren quedarse.
La espera por los módulos
El coordinador reconoció que seis familias debieron esperar el jueves mientras se construían sus unidades. Se les asignó un lugar para sus pertenencias y se les entregó nylon para cubrirlas. “Los invitamos a pasar la noche en el club Los Tobas que está acá enfrente”, afirmó.
Algunas aceptaron la propuesta, otras fueron a casas de familiares y otras se quedaron junto a sus cosas. Al momento de la entrevista, según Hadad, ese grupo ya tenía alojamiento, aunque las familias que estaban llegando debían aguardar que terminaran los módulos.
Consultado por la posibilidad de instalarse junto a la ruta 168, descartó esa alternativa por seguridad: “Es una de las zonas de más alto riesgo de la ciudad de Santa Fe”. Recordó que en 2023 hubo familias alojadas allí, expuestas al tránsito y con instalaciones eléctricas sin las protecciones necesarias.
Respecto del espacio que se construye en Colastiné Sur, aclaró que está a cargo de otra área municipal. Estimó que podría finalizarse entre este viernes y el sábado, y señaló que su ocupación dependerá de la cantidad de personas que decidan ir allí.