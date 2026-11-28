La recomposición de los precios relativos de los electrodomésticos no encuentra un correlato en las cantidades vendidas, ni siquiera en el comercio electrónico, uno de los canales que había mostrado mayor dinamismo.
La moderación de precios en los electrodomésticos no alcanzó para recuperar las ventas
El INDEC registró caídas interanuales en las cantidades vendidas de 19 de las 21 categorías de productos relevadas durante el tercer trimestre. Pese al abaratamiento relativo de estos bienes, la facturación por internet retrocedió al igual que presencial.
En la Encuesta de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar publicada este miércoles, el INDEC informó que "las ventas totales a precios corrientes del tercer trimestre de 2026 totalizaron 1.220.644,9 millones de pesos" y registraron "una variación negativa de 5,2% respecto al mismo trimestre del año anterior".
La caída se produjo incluso sin descontar la inflación. El acumulado de los primeros nueve meses del año también quedó en terreno negativo (-1,1%), con apenas dos meses de crecimiento interanual de la facturación: mayo y junio, coincidentes con el impulso de las compras vinculadas al Mundial 2026 y las promociones comerciales.
Las cantidades vendidas ofrecen una dimensión más precisa del deterioro. Entre julio y septiembre se comercializaron 297.838 televisores, un 25,8% menos que un año atrás; 329.088 teléfonos celulares (-20,1%); 44.116 computadoras (-32,6%) y 33.572 tablets (-31,3%).
El retroceso también alcanzó a los artículos de uso cotidiano: las ventas de heladeras disminuyeron 17,4%; las de lavarropas, 9,4%; las de cocinas a gas, 13%; y las de pequeños electrodomésticos, 7,4%.
Precios relativos
La semana pasada, durante las Jornadas Monetarias y Bancarias, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, expuso sobre la recomposición de los precios relativos de la economía y mostró que en el último año los precios de los electrodomésticos se abarataron en relación al IPC, vinculándolo con la "reducción barreras a la importación y rebaja de impuestos", mientras atribuyó el incremento de otros precios como energía y combustible a la actualización de tarifas reguladas.
La consultora Analytica había advertido en agosto sobre esa modificación de los precios relativos. Su estudio estimaba que los electrodomésticos se habían abaratado un 57% respecto del nivel general de precios y que su adquisición, medida en términos del salario registrado promedio, resultaba 54,3% más accesible que en noviembre de 2023.
Pero esa relación entre precios y salarios no contempla la totalidad de los gastos que afrontan los hogares. Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló entonces, en una entrevista con Infobae, que "cuando uno tiene que pagar la factura de luz, de gas, ir al supermercado, la plata alcanza menos de lo que alcanzaba antes".
El abaratamiento relativo de determinados bienes convive así con el encarecimiento de otros consumos que condicionan los recursos disponibles para adquirirlos. Aunque el INDEC no aborda las compras en el exterior ni cuánto de la caída local responde a ese desplazamiento, un contrapunto podría estar en este canal tras la fuerte apertura comercial con baja de aranceles y flexibilización del sistema puerta a puerta.
En internet también
Otro cambio aparece en la evolución de los canales de comercialización. Durante el segundo trimestre, las ventas online de electrodomésticos habían aumentado 27,2% nominal interanual, frente al 8,6% de las presenciales. Entre julio y septiembre, esa diferencia se invirtió.
Según el INDEC, las ventas en los salones comerciales registraron "una caída de 2,6% respecto al tercer trimestre de 2025", mientras que las operaciones por internet totalizaron $196.731 millones, "con una variación negativa de 16,7% respecto al mismo trimestre del año anterior".
El canal electrónico, que representa el 16,1% de la facturación actual, explica aproximadamente el 59% de la reducción nominal de las ventas totales respecto de un año atrás.
Siguiendo con el efecto de las importaciones, Analytica calculó que servicios postales y courier acumularon US$1.064 millones entre enero y octubre, un 53,2% más que en igual período de 2025 en este rubro.
Otras prioridades
Los relevamientos privados posteriores a septiembre tampoco muestran una recuperación generalizada del rubro.
En su informe sobre las ventas por el Día de la Madre, CAME registró una caída real interanual del 3,6% en electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video. La entidad señaló que "la demanda continuó condicionada por la restricción presupuestaria de los hogares, volcándose principalmente hacia pequeños electrodomésticos y líneas de menor valor unitario".
El comportamiento volvió a observarse durante el CyberMonday de noviembre. Según NielsenIQ, las ventas de electrodomésticos y tecnología registraron una caída del 20% en unidades frente a la edición anterior, mientras su facturación aumentó apenas 1%.
En sentido contrario, las compras online de productos de consumo masivo crecieron 50% en cantidades y 61% en pesos. NielsenIQ destacó que la expansión alcanzó "productos de compra cotidiana como alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal".
La diferencia introduce otra dimensión del debate por el crecimiento del comercio electrónico: además del canal por el que se realizan las compras, importa qué bienes pueden adquirir los consumidores.
Límites en créditos
En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 58,2% de la facturación de los comercios de electrodomésticos durante el tercer trimestre, siendo la única modalidad que no registró una disminución nominal interanual (+0,3%).
En octubre, el Banco Central informó que las financiaciones con tarjetas de crédito "continuaron contrayéndose, aunque a un ritmo menor que en los meses previos". La morosidad del crédito a las familias, por su parte, se redujo por segundo mes consecutivo al 12,2% en septiembre.
En paralelo, el deterioro alcanza a la estructura comercial. El INDEC registró en septiembre una reducción interanual del 8,3% en la cantidad de locales y del 11,3% en el personal ocupado, con una caída del 12,4% entre vendedores, cajeros, administrativos y otros trabajadores no jerárquicos.