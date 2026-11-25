Las dotaciones de supermercados y autoservicios mayoristas llevan nueve meses de deterioro laboral, particularmente entre cajeros, repositores y administrativos, sin recuperación salarial.
Supermercados y mayoristas achican sus planteles más rápido que sus ventas
Las grandes cadenas relevadas por el INDEC registran casi 5.500 empleados asalariados menos que hace un año. La reducción se concentra en las tareas operativas. Quienes conservan sus puestos también pierden poder adquisitivo.
En la Encuesta de Supermercados publicada este miércoles, el INDEC señaló: "En septiembre de 2026, el personal ocupado total alcanzó los 95.067 asalariados, de los cuales 10.697 poseen cargos jerárquicos". Y precisó que "el 88,7% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que suman un total de 84.370 ocupados".
La Encuesta de Autoservicios Mayoristas consignó que "el personal ocupado total, en septiembre de 2026, fue de 12.667 asalariados". De ellos, 11.056 pertenecían a las categorías operativas y administrativas, y 1.611 ocupaban cargos jerárquicos.
Al comparar ambas dotaciones con septiembre de 2025, la reducción neta ronda los 5.500 puestos. Con los registros revisados de la serie, 5.071 de los 5.495 trabajadores menos corresponden a las categorías que reúnen cajeros, repositores, administrativos y otros: el 92,3% de la caída. Son saldos de personal ocupado, no una estadística de despidos.
En relación a ventas
El retroceso aparece también en los promedios trimestrales. En supermercados, las dotaciones disminuyeron 2% interanual entre enero y marzo, 3,3% entre abril y junio y 4,6% entre julio y septiembre. En mayoristas, la reducción fue del 7,7%, 7,5% y 7,1%, respectivamente.
El contraste con las ventas precisa la dimensión del problema. En el tercer trimestre, los supermercados vendieron 2,9% menos que un año atrás y emplearon, en promedio, 4,6% menos personas. En mayoristas, las ventas retrocedieron 1,3%, mientras la dotación se redujo 7,1%. Para enero-septiembre, la relación fue de -2,9% en ventas y -3,3% en empleo supermercadista; en mayoristas, -2,5% y -7,5%.
La diferencia no nació este año. En 2025, las ventas reales de supermercados habían aumentado 2%, mientras el personal promedio permaneció prácticamente estable (+0,1%). Los mayoristas, en cambio, cerraron aquel año con caídas del 6,7% en ventas y del 4,7% en empleo. La comparación no permite deducir por sí sola las causas de la reducción de personal.
En septiembre, los supermercados registraron una baja interanual del 4,7% en operativos y del 2,6% en jerárquicos. Frente a agosto, los primeros aumentaron levemente y los segundos disminuyeron. En mayoristas, ambos grupos siguieron en retroceso interanual: 7,3% y 8,2%, respectivamente.
Salarios en rebaja
El INDEC informó que "los salarios brutos promedio en septiembre de 2026 fueron de 4.471.545 pesos" para gerentes, supervisores y otros jerárquicos de supermercados, y de "1.780.859 pesos" para cajeros, administrativos y repositores. Las variaciones interanuales fueron del 20,2% y del 24,2%.
En mayoristas, el organismo fijó los promedios en $3.308.899 para jerárquicos y $1.689.789 para operativos, con aumentos nominales del 18,1% y 19,8%, respectivamente.
Frente al 33,4% de inflación interanual, los salarios promedio perdieron entre 6,9% y 11,5% de poder adquisitivo, según formato y categoría. Son remuneraciones brutas estadísticas, no salarios de bolsillo ni escalas de convenio: el informe incluye aguinaldo, horas extras, comisiones y bonificaciones, y el promedio también puede cambiar con la composición del personal.
El aumento interanual de los operativos supermercadistas mejoró frente a agosto, pero el promedio salarial cayó 0,4% nominal respecto del mes anterior: parte de la mejora interanual obedece a una base de comparación menor.
Cambios en el comercio
En abril, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ya advertía el fenómeno al examinar "el comportamiento del empleo y las condiciones laborales". Su relevamiento señalaba entonces caídas interanuales de personal del 1,5% en supermercados y del 8,7% en mayoristas. Las últimas encuestas muestran la continuidad del deterioro, aunque con distinta intensidad.
El fenómeno excede a las grandes cadenas. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo de la Nación registró 11.600 puestos menos en el comercio durante el primer trimestre de 2026, en una medición desestacionalizada del empleo registrado más amplia que las encuestas del INDEC.
Cierres de locales, reestructuraciones y nuevos formatos de comercialización integran el debate sobre los cambios del comercio. A ello se suman fenómenos de época como la venta online y la automatización de tareas sin costo de empleabilidad están modificando la actividad, mientras los datos laborales se preguntan por los empleos que se conservan y bajo qué condiciones.
Las encuestas no identifican qué parte responde a cierres, tercerización, tecnologías, rotación de trabajadores o decisiones de contratación, ni miden si las transformaciones compensan esas reducciones, por lo que no es causal la merma de personal. Pero lo cierto es que las bajas existen y así lo expresan los distintos indicadores laborales, más allá de las bajas en cada empleado de caja o repositor de góndola.
Previsiones
Asimismo, la encuesta de expectativas comerciales del INDEC para noviembre de 2026-enero de 2027 preguntó a las empresas: "¿Qué cambios espera durante los próximos tres meses respecto al número de personas empleadas?". El 20,2% respondió que disminuirá, el 8,3% que aumentará y el 71,4% que no variará. Al mismo tiempo, el 31% esperaba una mejora de su situación comercial.
Esa distancia entre expectativas de ventas y de contratación se suma a las dotaciones ya reducidas. De cara a la recuperación de la actividad que prevé el gobierno, sumado a la entrada en vigencia de la reforma laboral restará determinar si el sector puede reabsorber puestos asalariados y recomponer ingresos o si el la reconfiguración en la dinámica de ventas permanece detrás de las góndolas.