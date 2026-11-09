Entre Borges, Rebord y Pergolini...

La pantalla prometida: prestigio y deseo, antiguo reflejo

El auge de los canales de streaming transforma los consumos, pero la televisión de aire aún retiene el valor simbólico de consagración para muchas figuras. Pese al avance digital, la pantalla tradicional todavía conserva una autoridad cultural que sobrevive a los cambios tecnológicos y a las nuevas audiencias.