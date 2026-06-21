La sensación de que los alimentos "no bajan", tener que carraspear constantemente o incluso volver a expulsar comida horas después de haber comido no son síntomas normales.
¿Sentís que la comida se queda en la garganta? Podría ser un divertículo de Zenker
Dificultad para tragar, tos después de comer, mal aliento o regurgitación de alimentos. Detrás de estas molestias puede esconderse una enfermedad poco frecuente del esófago que, sin tratamiento, puede ocasionar complicaciones importantes.
Aunque muchas personas los relacionan con el envejecimiento, el estrés o problemas digestivos menores, estas señales pueden indicar la presencia de un divertículo de Zenker. Se trata de una alteración poco frecuente del esófago que, en algunos casos, requiere tratamiento quirúrgico para evitar complicaciones.
Según explica el Dr. Dale Ekbom, cirujano de cabeza y cuello, esta enfermedad suele pasar desapercibida durante mucho tiempo porque los síntomas aparecen de manera gradual y pueden confundirse con otros trastornos digestivos o de la deglución.
¿Qué es el divertículo de Zenker y por qué aparece?
El divertículo de Zenker es una especie de bolsa o protuberancia que se forma en la parte superior del esófago, justo detrás de la garganta. Esa bolsa se desarrolla cuando los músculos encargados de permitir el paso de los alimentos hacia el estómago dejan de coordinarse correctamente.
En condiciones normales, el esfínter esofágico superior se relaja para permitir que la comida avance.
Cuando ese mecanismo falla, aumenta la presión dentro del esófago y la pared comienza a debilitarse hasta formar una pequeña cavidad donde pueden quedar atrapados alimentos, líquidos, medicamentos e incluso mucosidad.
Aunque no se trata de una enfermedad frecuente, los especialistas coinciden en que aparece con mayor incidencia en hombres mayores de 60 años. Aun así, puede afectar también a mujeres y, en ocasiones, permanecer sin diagnóstico durante varios años.
Hasta el momento no existe una causa única que explique su aparición. Los investigadores creen que intervienen alteraciones en el funcionamiento de los músculos del esófago y factores relacionados con el envejecimiento de los tejidos.
Además, algunas enfermedades como el reflujo gastroesofágico o la hernia de hiato podrían favorecer su desarrollo, aunque todavía se estudia cuál es su verdadero papel en este proceso.
Las señales que no conviene ignorar
Uno de los principales problemas del divertículo de Zenker es que sus primeros síntomas suelen ser leves. Las bolsas pequeñas incluso pueden no producir ninguna molestia.
Sin embargo, a medida que aumentan de tamaño comienzan a acumular alimentos y aparecen manifestaciones cada vez más evidentes.
El síntoma más frecuente es la **disfagia**, es decir, la dificultad para tragar. Muchas personas sienten que la comida queda detenida en la garganta o necesitan hacer varios intentos para que baje correctamente.
También es habitual experimentar:
Regurgitación de alimentos sin digerir, incluso una o dos horas después de comer.
Tos persistente, especialmente después de las comidas.
Sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta.
Ruidos de gorgoteo al tragar.
Ronquera.
Mal aliento persistente.
Eructos frecuentes.
Episodios de atragantamiento.
Cuando el divertículo alcanza un tamaño considerable, parte del contenido retenido puede regresar hacia la garganta e ingresar accidentalmente en las vías respiratorias.
Esa situación recibe el nombre de “aspiración” y constituye una de las complicaciones más importantes de la enfermedad.
¿Cómo se confirma el diagnóstico?
Ante la presencia de estos síntomas, la consulta con un gastroenterólogo o un especialista en trastornos de la deglución resulta fundamental.
El estudio más utilizado para confirmar el diagnóstico es el “trago de bario”, también denominado esofagograma o videodeglución.
Durante este procedimiento el paciente ingiere un líquido con contraste mientras se realizan radiografías en movimiento. De esta manera, los médicos pueden observar cómo descienden los alimentos y detectar si existe una bolsa donde quedan retenidos.
En muchos casos también se realiza una videofluoroscopía, que permite estudiar con mayor detalle todo el proceso de la deglución, desde la boca hasta el ingreso del alimento al esófago.
Estos estudios no solo confirman la presencia del divertículo, sino que además ayudan a identificar otros problemas asociados, como trastornos del movimiento esofágico o reflujo gastroesofágico.
¿Siempre es necesaria una cirugía?
No todos los pacientes necesitan una intervención.
Cuando el divertículo es pequeño y prácticamente no produce síntomas, el especialista puede optar por realizar controles periódicos y mantener una conducta de observación.
En cambio, cuando la dificultad para comer afecta la calidad de vida o aparecen complicaciones, el tratamiento suele ser quirúrgico.
Actualmente existen dos grandes alternativas.
La primera es la cirugía abierta, considerada durante muchos años el tratamiento de referencia. Consiste en acceder al divertículo mediante una incisión en el cuello para eliminar la bolsa y corregir el problema muscular que le dio origen.
Aunque implica una recuperación algo más prolongada, presenta bajas tasas de recurrencia y continúa siendo especialmente útil en divertículos grandes.
La segunda opción corresponde a los procedimientos endoscópicos, mucho menos invasivos.
En este caso, los cirujanos introducen un endoscopio por la boca y, mediante instrumental especializado —como un láser de dióxido de carbono o una engrampadora quirúrgica—, eliminan el tabique que separa el divertículo del esófago para facilitar el paso normal de los alimentos.
Según explica el Dr. Ekbom, el abordaje endoscópico rígido con láser ofrece excelentes resultados y una recuperación más rápida en pacientes seleccionados.
También existe la endoscopia flexible, indicada principalmente para personas de edad avanzada o con enfermedades que aumentan el riesgo de una cirugía convencional.
La elección del tratamiento depende del tamaño del divertículo, del estado general del paciente y de la experiencia del equipo médico.
Las complicaciones que pueden evitarse con un tratamiento oportuno
Cuando no se diagnostica ni se trata, el divertículo de Zenker puede aumentar progresivamente de tamaño.
Esto incrementa la posibilidad de que alimentos o líquidos ingresen accidentalmente a los pulmones, favoreciendo la aparición de una neumonía por aspiración, una infección potencialmente grave, especialmente en adultos mayores.
Además, la dificultad para alimentarse correctamente puede provocar pérdida involuntaria de peso, desnutrición y una disminución significativa de la calidad de vida.
Por ese motivo, los especialistas recomiendan consultar cuando la dificultad para tragar aparece de forma persistente o se acompaña de tos, regurgitación o atragantamientos frecuentes.
Cuándo consultar al médico
Aunque muchas personas normalizan estos síntomas, la deglución no debería causar molestias.
Es importante buscar atención médica si:
La comida queda detenida con frecuencia al tragar.
Se expulsan alimentos horas después de comer.
Aparecen episodios repetidos de atragantamiento.
Existe tos persistente asociada a las comidas.
Se observa pérdida de peso sin explicación.
El mal aliento persiste pese a mantener una correcta higiene bucal.
Los especialistas recuerdan que un diagnóstico temprano permite elegir el tratamiento más adecuado y disminuir considerablemente el riesgo de complicaciones.
Aunque el divertículo de Zenker es una enfermedad poco frecuente, reconocer sus síntomas puede marcar la diferencia. Consultar a tiempo y realizar los estudios indicados permite recuperar una alimentación normal y prevenir problemas que, con el paso del tiempo, pueden afectar seriamente la salud.