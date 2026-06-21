¿Sentís que la comida se queda en la garganta? Podría ser un divertículo de Zenker

Esta enfermedad suele pasar desapercibida durante mucho tiempo

Hasta el momento no existe una causa única que explique su aparición.

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