Despertarse y encontrar la almohada húmeda por la saliva es una situación frecuente para muchas personas. A menudo se interpreta como una consecuencia de haber dormido profundamente o de una postura determinada durante la noche. Sin embargo, desde la otorrinolaringología advierten que este fenómeno puede ser un indicador de problemas respiratorios que merecen atención médica.
Babeo la almohada cuando duermo, ¿es normal o debería preocuparme?
Aunque muchas personas lo consideran una situación normal, dormir con la boca abierta y despertar con la almohada mojada puede estar relacionado con obstrucciones en las vías respiratorias.
Según explicó Ramón Gómez, médico otorrinolaringólogo, babear durante el sueño suele estar relacionado con la respiración bucal, una condición que no debería considerarse normal ni en niños ni en adultos.
Respirar por la boca no es normal
“El hecho de babear la ropa de cama cuando se duerme generalmente ocurre porque la persona está respirando por la boca”, señaló Gómez. Y agregó que esta situación suele ser consecuencia de algún tipo de obstrucción en la vía aérea superior.
Si bien factores como el cansancio o el estrés pueden favorecer que una persona duerma con la boca abierta, el especialista remarcó que el problema de fondo suele ser otro.
“Lo más importante es que es una señal de obstrucción en la vía aérea superior”, explicó.
Las causas pueden variar según la edad. En los niños, las obstrucciones suelen estar vinculadas al aumento del tamaño de las amígdalas y de las adenoides, un tejido similar a las amígdalas que se encuentra detrás de la nariz.
Cuando estas estructuras aumentan de tamaño, dificultan el paso normal del aire por las fosas nasales. Como consecuencia, el niño comienza a respirar por la boca tanto durante el día como durante la noche.
En los adultos, en cambio, las causas pueden ser diferentes. Entre las más frecuentes se encuentran la hipertrofia amigdalina, las desviaciones del tabique nasal, el agrandamiento de los cornetes inferiores, la presencia de pólipos nasales y distintas enfermedades inflamatorias crónicas de las fosas nasales.
También existen causas menos frecuentes, pero que requieren atención inmediata, como los tumores de las fosas nasales o de los senos paranasales.
“En esos casos, además de la obstrucción nasal, pueden aparecer otros síntomas como sangrado por la nariz o dolor”, detalló el especialista.
Las alergias también pueden desempeñar un papel importante. Gómez explicó que la rinitis alérgica favorece el aumento del tamaño de las mucosas nasales y contribuye a la obstrucción respiratoria.
El riesgo oculto detrás del babeo y los ronquidos
Uno de los principales conceptos que busca transmitir el especialista es que babear durante el sueño no significa necesariamente que una persona esté descansando profundamente.
“Babear la almohada no es un signo de sueño profundo. Lo que indica es que existe algún tipo de obstrucción y la persona necesita respirar por la boca”, afirmó.
Esta situación adquiere especial relevancia porque puede estar asociada al síndrome de apnea obstructiva del sueño, una enfermedad que afecta la calidad del descanso y puede generar consecuencias importantes para la salud.
Según Gómez, detrás del ronquido, la respiración bucal y el babeo nocturno puede existir un trastorno respiratorio que provoca interrupciones repetidas del flujo de aire durante el sueño.
“Durante esos episodios no existe una adecuada oxigenación de la sangre que llega al cerebro y a otros órganos como el corazón”, explicó.
La consecuencia directa es que la persona no logra alcanzar un sueño verdaderamente reparador.
En los niños, esto puede manifestarse a través de cansancio, irritabilidad, somnolencia, dolores de cabeza y alteraciones en el rendimiento escolar.
En los adultos, los síntomas suelen incluir fatiga persistente, sueño durante el día, dificultades de concentración y menor rendimiento laboral.
Además, en los casos más severos, la falta crónica de oxigenación puede favorecer la aparición de problemas cardiovasculares.
“Las apneas del sueño pueden estar asociadas a arritmias cardíacas y aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, especialmente en adultos”, advirtió.
Afecta el desarrollo infantil
La respiración bucal sostenida durante la infancia puede tener consecuencias que van mucho más allá de los trastornos del sueño.
Como los niños todavía se encuentran en pleno desarrollo del macizo cráneo-facial, las obstrucciones respiratorias pueden modificar el crecimiento normal de la cara y de la boca.
Gómez explicó que las amígdalas y adenoides aumentadas de tamaño pueden favorecer la aparición de alteraciones anatómicas características.
Entre ellas se encuentra el denominado paladar ojival, una deformación que produce un paladar alto y estrecho con forma de campana.
Esta alteración modifica la posición de la lengua, afecta la implantación de los dientes y puede generar problemas de mordida que posteriormente requieren tratamientos de ortodoncia u ortopedia maxilar.
Además, los especialistas describen una apariencia facial característica conocida como “facies adenoidea”, que incluye una cara más alargada, proyección del labio superior y menor desarrollo del mentón.
“La corrección odontológica muchas veces requiere primero resolver la obstrucción respiratoria para que el niño pueda volver a respirar normalmente por la nariz”, señaló.
A esto se suma otro problema frecuente: las alteraciones auditivas.
El crecimiento excesivo de las adenoides puede provocar acumulación de secreciones en el oído medio y disminuir la capacidad auditiva.
Esto puede repercutir directamente sobre el desarrollo del lenguaje y el desempeño escolar.
“Muchas veces son los docentes quienes detectan que un chico tiene dificultades de aprendizaje y, cuando se estudia el caso, se descubre que existe un problema auditivo relacionado con la obstrucción respiratoria”, indicó.
Cuándo consultar
Ante la presencia de respiración bucal, ronquidos, babeo frecuente durante el sueño o síntomas compatibles con apnea del sueño, el especialista recomienda realizar una consulta con un otorrinolaringólogo.
El diagnóstico comienza con una historia clínica detallada y un examen físico completo.
En muchos casos, la causa de la obstrucción puede detectarse simplemente observando las amígdalas, la boca o las fosas nasales.
Cuando es necesario profundizar el estudio, pueden solicitarse radiografías, tomografías o estudios específicos como la rinofibroscopía, que permite observar el interior de las vías respiratorias.
El tratamiento dependerá de la causa identificada.
Algunas situaciones pueden resolverse mediante medicación, sprays nasales, antialérgicos o corticoides.
Sin embargo, cuando existen alteraciones estructurales importantes —como desviaciones del tabique nasal, hipertrofia de amígdalas o adenoides, pólipos o tumores— puede ser necesaria una intervención quirúrgica.
De acuerdo con datos citados por Gómez, la Sociedad Argentina de Pediatría estima que alrededor del 20% de los niños presenta respiración bucal crónica, muchas veces asociada a apnea del sueño. En adultos, la prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño se ubica entre el 22% y el 25% de la población.
Además, distintas investigaciones sugieren que una gran proporción de los casos permanece sin diagnóstico, lo que refuerza la importancia de consultar ante síntomas que muchas veces son considerados normales, como roncar, dormir con la boca abierta o despertar con la almohada mojada por la saliva.