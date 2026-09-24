Este jueves

Del oro del BCRA a la boleta del gas: el Senado define dos proyectos sensibles para el Gobierno

Desde las 12 debatirán la nueva Carta Orgánica del Banco Central y el recorte en Zona Fría. El primero sufrirá cambios por lo que deberá volver a Diputados; el segundo puede convertirse en ley y tiene impacto directo sobre unos 550.000 hogares del sur santafesino. El oficialismo busca acuerdos ante el ajustado número.